Cindy Crawford kämpft nach Tod ihres Sohns Presley jeden Tag

Für Cindy Crawford (60) ist der Alltag seit dem Tod ihres Sohns Presley Gerber (†27) eine tägliche Herausforderung. Ein Insider aus dem Umfeld der Familie schilderte gegenüber OK!, dass das Model nach dem Aufwachen von der Trauer eingeholt werde und Presley jeden Morgen schmerzlich vermisse. "Die Trauer begleitet sie den ganzen Tag. Es ist immer noch schwer, jeden einzelnen Tag zu überstehen", heißt es. Die Quelle ergänzt außerdem: "Jeder Tag fühlt sich wegen der Traurigkeit schwierig an." Halt findet Cindy in ihrem Ehemann Rande Gerber (64) und ihrer Tochter Kaia Gerber (25). Sie weichen kaum von ihrer Seite. Die drei sollen viel Zeit miteinander verbringen – und zwar in Los Angeles.

Neben Rande und Kaia unterstützt ein enger Kreis von Vertrauten Cindy. Die Familie wird von ihm aufgefangen in der schweren Zeit. Ein Insider behauptet gegenüber dem Blatt: "Niemand erwartet von ihnen, dass sie zur Normalität zurückkehren." Er ergänzte außerdem: "Alle sind einfach für das da, was sie an diesem Tag brauchen. Es herrscht immer noch so viel Traurigkeit." Aktuell hat Cindy sämtliche öffentliche Termine abgesagt und hangelt sich von Tag zu Tag. An eine Rückkehr in die Öffentlichkeit denkt sie nicht.

Presley verstarb am 20. September 2026 im Alter von 27 Jahren in einer Rehabilitationseinrichtung. Nach seinem Tod meldeten sich seine Mutter, sein Vater und seine Schwester erstmals am 18. Oktober auf Instagram zu Wort. Die Familie blickte auf ihr Leben mit Presley zurück und erinnerte vor allem an seine liebevolle, freundliche und verletzliche Art. Kaia teilte nach dem emotionalen Familienstatement auch einen eigenen Beitrag. Sie beschrieb ihren älteren Bruder als sanften Menschen, der auf Grausamkeit nicht mit Wut reagiert habe. Trotz schwieriger Erfahrungen habe Presley seine weiche Seite nie verloren.

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https://www.instagram.com/p/DaTEPkhkVNg/?img_index=2 Cindy Crawford mit Sohn Presley Gerber anlässlich seines 27. Geburtstags.

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Instagram / cindycrawford Kaia Gerber, Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber (v.l.n.r.)

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