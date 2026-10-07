Robbie Williams wird Lollapalooza-Headliner 2027 in Berlin

Robbie Williams (52) steht im kommenden Jahr erstmals beim Lollapalooza Berlin auf der Bühne – und das direkt als Headliner. Wie die Veranstalter auf Instagram bekannt gaben, wird der britische Sänger und Entertainer bei der Ausgabe am 17. und 18. Juli 2027 auftreten. Austragungsort sind erneut das Berliner Olympiastadion und der umliegende Olympiapark. Für den Musiker ist es das Debüt bei dem Festival, das jedes Jahr Zehntausende Besucher in die Hauptstadt lockt. Gleichzeitig verrieten die Organisatoren zwei weitere Namen für das Line-up: Mit dabei ist die US-Indieband The Neighbourhood rund um Frontmann Jesse Rutherford (35). Außerdem gehört der US-Singer-Songwriter Sombr zu den ersten bestätigten Namen des Line-ups. Wann genau die drei Künstler während des Wochenendes auftreten werden und welche weiteren Stars das Programm ergänzen, ging aus der ersten Ankündigung noch nicht hervor. Für Robbie markiert die Show jedenfalls seinen ersten Auftritt bei der Berliner Ausgabe des weltweit bekannten Festivals.

Ganz überraschend kam die Ankündigung für aufmerksame Fans allerdings nicht. Bereits am Dienstag hatten die Veranstalter bei einer Listening Session verschlüsselte Hinweise auf die ersten drei Namen des Line-ups versteckt. Das anwesende Publikum knackte dabei ausgerechnet den Hinweis auf Robbie am schnellsten – nun folgte die offizielle Bestätigung seines Auftritts. Auch die beiden weiteren Acts bringen bereits bekannte Hits mit nach Berlin. The Neighbourhood feierte unter anderem mit den Songs "Sweater Weather" und "Softcore" Erfolge. Sombr gelang mit "back to friends" und "undressed" der internationale Durchbruch. Wer das gesamte Festivalwochenende erleben möchte, zahlt in der ersten regulären Verkaufsphase mindestens 179 Euro. Zusätzlich werden Comfort-, VIP- und Teen-Tickets angeboten, die je nach gewünschtem Festivalerlebnis weitere Optionen bieten.

Für Robbie ist der Berliner Auftritt eine weitere große Show in Deutschland. Für 2026 war hierzulande lediglich ein einziges eigenes Konzert des Musikers angesetzt: Am 5. Juni sollte er in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auf der Bühne stehen. Das Lollapalooza selbst blickt unterdessen auf eine lange Geschichte zurück. Gegründet wurde es 1991 in den USA von Perry Farrell, dem Sänger der Band Jane's Addiction. Die Deutschlandpremiere feierte das Festival 2015 auf dem Tempelhofer Feld. Seit 2018 haben die Veranstalter mit dem Olympiapark eine feste Heimat in der Hauptstadt gefunden. Wie groß das Interesse an dem Musikfestival ist, zeigte auch die Ausgabe im Juli 2026: Rund 100.000 Besucher kamen an den beiden Tagen auf das Gelände. Damals zählten Pitbull (45), Lewis Capaldi (30) und Lorde (29) zu den Headlinern. Im kommenden Jahr übernimmt nun Robbie erstmals einen der begehrten Spitzenplätze im Programm.

Anzeige Anzeige

Getty Images Robbie Williams, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jesse Rutherford, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Sombr bei den MTV Video Music Awards 2025 in der UBS Arena in Elmont, New York