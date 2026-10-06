Robbie Williams kassiert dank Britpop-Tour 27,9 Millionen

Für Robbie Williams (52) hat sich das Geschäftsjahr 2025 offenbar mehr als gelohnt: Über seine Livemusikfirma You're Not Famous LLP floss dem Sänger eine persönliche Auszahlung von exakt 23.686.646 Pfund zu – umgerechnet rund 27,9 Millionen Euro. Wie die britische Zeitung Daily Mail berichtet, fiel der Millionenregen damit fast dreimal so hoch aus wie noch im Jahr zuvor. Die Zahlen basieren auf dem Jahresabschluss, den das Unternehmen des Musikers bei der britischen Registerbehörde Companies House eingereicht hat. Verantwortlich für den gewaltigen finanziellen Sprung war vor allem die weltweite Britpop-Tour des 52-Jährigen, der gerne Persönliches teilt. Die Stadionshows starteten im Mai 2025 in Edinburgh und erzielten weltweit hohe Einnahmen.

Wie erfolgreich die Konzertreise tatsächlich lief, lässt sich an den Geschäftszahlen ablesen. You're Not Famous LLP setzte 2025 insgesamt 76,9 Millionen Pfund (90.769.593 Euro) um – 2024 waren es lediglich 15 Millionen Pfund (17.705.382 Euro). Auch der Bruttogewinn kletterte kräftig nach oben: von neun Millionen Pfund im Vorjahr auf nun 27,9 Millionen Pfund (32.932.011 Euro). In der Bilanz wird zudem eine Gewinnverteilung von insgesamt 27.882.003 Pfund (32.910.768 Euro) ausgewiesen. Der mit Abstand größte Teil davon, nämlich die besagten 23.686.646 Pfund (27.958.741 Euro), landete direkt bei Robbie selbst. Bei der Firma handelt es sich allerdings nicht um ein neu gegründetes Unternehmen. Der Musiker hat sie bereits im Jahr 2010 ins Leben gerufen.

Auch abseits der Bühne legt der frühere Take That-Star sein Vermögen an – gemeinsam mit seiner Ehefrau Ayda Field (47) vor allem in Immobilien. Nach zahlreichen Käufen und Verkäufen soll das Portfolio des Paares mittlerweile mehr als 100 Millionen Pfund (118.035.882 Euro) wert sein. Anfang 2026 ließ sich der vierfache Vater gemeinsam mit seiner Familie auf den Bahamas nieder. Dort erwarben sie ein luxuriöses Anwesen, das mehrere Millionen Euro kostete. Dass sich allerdings nicht jedes Geschäft auszahlt, zeigt ein anderer Deal: Eine Villa in der Nähe von Genf, die Robbie 2020 für 26,6 Millionen Pfund (31.397.544 Euro) gekauft hatte, wurde nach einigen Jahren für nur noch 14,7 Millionen Pfund verkauft. Damit belief sich der Verlust letztlich auf 11,9 Millionen Pfund (14.046.270 Euro). In dieser Summe sind die Umbaukosten, Steuern und Gebühren allerdings noch nicht berücksichtigt.

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Getty Images Robbie Williams, November 2024

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Imago Robbie Williams live in der Waldbühne Berlin am 22. Juli 2025

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Getty Images Robbie Williams und Ayda Field Williams bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" im Vue Leicester Square London, November 2025