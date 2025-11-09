Brittany Snow: So lebt sie nach der Trennung im neuen Glück

Brittany Snow (39) hat nach ihrer Scheidung von Tyler Stanaland (36) seltene Einblicke in ihr neues Leben gegeben. Die Schauspielerin, bekannt aus Pitch Perfect, war von 2020 bis 2022 mit dem "Selling the OC"-Star verheiratet, bevor sie im Januar 2023 die Scheidung einreichte. Diese wurde im Juli 2023 finalisiert. Tyler gab damals via Instagram bekannt, dass beide beschlossen hätten, getrennte Wege zu gehen, um authentischer leben zu können. Dass die Trennung belastend war, räumte Brittany nun ein und sprach darüber, dass die Zeit danach sie auch gesundheitlich beeinflusst habe.

In Interviews reflektierte Brittany die Beziehung und das Ende der Ehe. So erklärte sie im Podcast Call Her Daddy, dass sie bei Tyler im Laufe der Zeit eine andere Seite entdeckt habe, insbesondere während der Dreharbeiten zur Show "Selling the OC". Das Verhalten einiger Cast-Mitglieder, die ihn heftig umwarben, habe ihr dabei die Augen geöffnet. Trotz allem betonte sie, dass sie die gemeinsamen Jahre nicht bereue: "Es war Liebe, und ich bereue keine der Erfahrungen, die wir geteilt haben." Offen sprach sie auch über ihre Zeit nach der Trennung und wie sie durch Bücher wie Glennon Doyles (49) "Untamed" Trost fand, was ihr half, diesen neuen Lebensabschnitt anzunehmen.

Privat bemüht sich die Schauspielerin seither darum, mehr Zeit mit sich selbst zu verbringen und sorgsamer mit ihrer Gesundheit umzugehen. Brittany berichtete im Gespräch mit dem Magazin Self, wie sie ihre Essgewohnheiten überdenken musste, nachdem sie während der schwierigen Zeit kaum noch Appetit hatte. Heute betont sie, wie wichtig Selbstfürsorge und Akzeptanz für sie geworden sind. Auch wenn sie die Erfahrung des Alleinseins schätzt, steht sie der Liebe weiterhin offen gegenüber. "Ich liebe es, zu lieben, ich würde es immer wieder tun", erzählte sie bei Bustle. Dementsprechend würde sie sich erneut auf eine Beziehung einlassen, trotz der möglichen Schmerzen, die dazugehören.

Getty Images Brittany Snow, Oktober 2024

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland in Nantucket, Juni 2019

Getty Images Tyler Stanaland und Brittany Snow bei den Emmy Awards 2019