Chris Pratt wird Comedykönig und bekommt die Schleimdusche

Chris Pratt (47) wird bei den diesjährigen Kids' Choice Awards mit dem King of Comedy Award ausgezeichnet. Der Schauspieler erhält die Ehrung für seine bisherige Karriere und darf sich über den begehrten silbernen Blimp freuen. Das geht aus einer Mitteilung zur Preisverleihung hervor, die am 14. November im Television City in Los Angeles stattfindet und über die unter anderem The Hollywood Reporter berichtete. Durch die Show führt Alex Warren (26). Für Chris, der unter anderem durch Guardians of the Galaxy und "Parks and Recreation" bekannt ist, gehört allerdings auch eine weniger glamouröse Tradition zum Programm: Nach der Verleihung soll er mit dem berühmten grünen Nickelodeon-Schleim übergossen werden. Der Schauspieler nimmt die Aussicht auf die klebrige Überraschung mit Humor. In der Mitteilung scherzte er: "Und falls ich mit Schleim übergossen werde, solltet ihr wissen, dass ich ihnen meine Reinigungsrechnung schicken werde."

Möglicherweise bleibt es für Chris an diesem Abend nicht bei einer Auszeichnung. In "The Super Mario Galaxy Movie" spricht er die Kultfigur Mario und ist dafür in der Kategorie beliebteste männliche Animationsstimme eines Films nominiert. Damit hat er zusätzlich die Chance auf einen orangefarbenen Blimp. Ausgezeichnet werden Leistungen aus den Bereichen Film, Fernsehen, Musik, Gaming und Sport. Die meisten Nominierungen hat Taylor Swift (36) mit sechs Chancen auf einen Preis erhalten. Ariana Grande (33) und Sabrina Carpenter (27) liegen mit jeweils fünf Nennungen knapp dahinter. Welche Musiker bei der Show auftreten und welche weiteren prominenten Gäste erwartet werden, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Für Chris, der momentan versucht, seine Villa zu verkaufen, ist die Auszeichnung auch mit Erinnerungen an seine Kindheit verbunden. "Ich fühle mich unglaublich geehrt, Nickelodeons King of Comedy Award zu erhalten. Den größten Teil meiner Kindheit habe ich versucht, Menschen zum Lachen zu bringen, um Ärger zu vermeiden. Jetzt kann man dafür offenbar Preise gewinnen. Ein ziemlich guter Deal", erklärte er. Humor habe ihn schon immer begleitet, und besonders gerne bringe er die jüngsten Zuschauer zum Lachen. "Comedy war schon immer ein großer Teil meines Lebens, und Menschen zum Lachen zu bringen, gehört zu den Dingen, die ich auf der Welt am liebsten tue. Besonders Kinder", betonte der Schauspieler, der selbst Vater von vier Kindern ist. Abschließend bedankte er sich bei den Veranstaltern: "Ich bin Nickelodeon und CBS für diese Ehre dankbar."

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Getty Images Chris Pratt, April 2025

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Getty Images Der Cast von "Der Super Mario Galaxy Film" beim Photocall in Tokio

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