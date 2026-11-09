Cathy Hummels verliert durch Kreditkartenbetrug 40.000 Euro

Cathy Hummels (38) traute ihren Augen kaum, als sie ihre Kreditkartenabrechnung noch einmal genauer anschaute. Auf der Aufstellung der American-Express-Karte fanden sich etliche Flugbuchungen für fremde Menschen – Gesamtwert: rund 40.000 Euro. Die Moderatorin selbst ist jedoch keinen dieser Flüge angetreten. Ein Name machte sie dabei direkt hellhörig: Joel Beckenbauer, der Sohn der verstorbenen Fußballlegende Franz Beckenbauer (†78). Auf Instagram teilte Cathy den Vorfall mit ihren Fans: "Da stand nämlich auf einmal, ich konnte meinen Augen nicht trauen, Joel Beckenbauer drauf. Dann habe ich mir gedacht, ich falle vom Glauben ab. Das ist ja wirklich ein schlechter Witz." American Express ging dem auffälligen Posten daraufhin nach. Das Ergebnis der Prüfung: Joel war an dem besagten Tag tatsächlich mit dem Flugzeug unterwegs, hatte sein Ticket aber aus eigener Tasche bezahlt. Anscheinend wurde derselbe Flug auch noch über Cathys Karte abgerechnet.

Wer hinter den unberechtigten Abbuchungen steckt, weiß sie bisher noch nicht – die Ermittlungen laufen weiterhin. Cathy kann sich vorstellen, dass ein Reisebüro oder Kriminelle an ihre Kartendaten gekommen sind. Bestätigt ist das allerdings noch nicht. Die Influencerin wundert sich vor allem darüber, dass ihr keine Sicherheitsabfrage aufgefallen ist. "20 Flüge – ohne meinen Namen? Wie kann das sein und warum? Leute, kommt da kein Sicherheitssystem zum Greifen oder warum wird man da nicht stutzig? Vor allem: Ich habe nichts mitbekommen, weil, wie gesagt, die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die gibt's da nicht", kritisierte sie in ihrer Story. Mittlerweile gibt es zumindest gute Neuigkeiten: "Ich bin glücklich heute, weil ich eine neue Karte bekommen habe. Die kann ich auch endlich wieder einsetzen, nachdem ich jetzt zwei bis drei Wochen zahlungsunfähig war." Mit ihrem Fall möchte Cathy ihre Follower vor der möglichen Betrugsmasche warnen.

Neu ist die Situation für die Moderatorin nicht. Vor Kurzem hatte Cathy ebenfalls auf Instagram eine mutmaßliche American-Express-Abrechnung geteilt. Darauf war ein offener Gesamtsaldo von exakt 77.621,06 Euro zu sehen. Schon damals vermutete sie, dass eine Masche dahintersteckt. Wer dafür verantwortlich sein könnte, erzählte sie zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht. Auch zu den einzelnen Buchungen nannte sie damals keine weiteren Informationen. Mit der aktuellen Situation gibt es erstmals konkretere Hinweise darauf, was hinter den auffälligen Belastungen auf ihrer Karte steckt. Ob und in welcher Form die damalige Summe von mehr als 77.000 Euro mit den nun genannten rund 40.000 Euro zusammenhängt, bleibt offen.

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Imago Cathy Hummels bei der Premiere der 4. Staffel von "Die Verräter" im Cinenova in Köln

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Christof Stache; Jan Hetfleisch/Getty Images Joel Beckenbauer, Sohn von Franz Beckenbauer

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