Diddy hinter Gittern: Tochter Love schickt Geburtstagsgruß

Sean "Diddy" Combs (57) musste seinen 57. Geburtstag am 4. November 2026 hinter Gittern verbringen. Von seiner vierjährigen Tochter Love Combs erreichten den Rapper aus der Ferne besonders liebe Grüße. Auf dem Instagram-Account des Mädchens wurde eine Videobotschaft veröffentlicht, in der sie ihrem Vater offen sagt, wie sehr er ihr fehlt. "Ich vermisse dich so sehr", erklärt Love in dem Clip. Anschließend stellt sie dem Musiker eine herzzerreißende Frage: "Wann kommst du mich besuchen?" Doch damit nicht genug, denn die Kleine hat noch mehr auf dem Herzen. Sie möchte von ihrem Vater unbedingt erfahren, wie alt er an diesem Tag geworden ist. Außerdem interessiert sie sich dafür, was Diddy an seinem Geburtstag gegessen hat.

Zum Ende ihrer Videobotschaft lässt Love es sich nicht nehmen, ihrem Vater ein kleines Ständchen zu bringen. Kichernd singt die Vierjährige für Diddy "Happy Birthday" und sorgt damit für einen besonders persönlichen Geburtstagsgruß. Anschließend hält sie ein selbst gemaltes Bild in die Kamera, das sie eigens für den Rapper angefertigt hat. Doch Love ist nicht das einzige seiner Kinder, das an diesem Tag öffentlich an ihn denkt. Auch seine Zwillingstöchter Jessie und D'Lila meldeten sich über ihre Instagram-Story zu Wort und richteten liebevolle Worte an ihren Vater. "Alles Gute zum Geburtstag für den besten Papa aller Zeiten!!! Wir lieben und vermissen dich so sehr und wir wünschten, wir könnten deinen besonderen Tag mit dir feiern!", schrieben die beiden. Gemeinsam anstoßen konnte die Familie an diesem Tag also nicht – stattdessen blieben ihr nur die Grüße über das Internet.

Sean ist Vater von insgesamt sieben Kindern, Love ist seine jüngste Tochter. Voraussichtlich muss seine Familie auch den nächsten Geburtstag des Musikers ohne ihn feiern. Wie TMZ berichtet, wurde der derzeit genannte Termin für seine Entlassung zwar um drei Wochen vorverlegt. Dennoch soll Diddy demnach erst am 6. Februar 2028 aus dem Gefängnis kommen. Damit würde der Produzent auch seinen 58. Geburtstag am 4. November 2027 noch hinter Gittern verbringen. Für seine Kinder bedeutet das, dass sie sich noch eine ganze Weile gedulden müssen, bis sie ihren Vater wieder in Freiheit in die Arme schließen können. Loves Frage, wann ihr Papa sie besuchen kommt, wird sich bis dahin also nicht so leicht beantworten lassen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

Anzeige Anzeige