Sandra Sicora kritisiert Oberflächlichkeit in Realitybubble

Sandra Sicora (34) hat nun offen darüber gesprochen, wie sie zu anderen Realitystars steht, und dabei deutlich gemacht, dass sie in der Szene nur wenige echte Freundschaften pflegt. In ihrer Instagram-Story wollte ein Follower jetzt wissen, mit wem aus der Bubble sie besonders gut befreundet sei. Ihre Antwort fiel ziemlich ernüchternd aus: "Ehrlich gesagt bin ich mit fast niemandem aus der Realitybubble wirklich gut", schreibt Sandra. "Mir ist das Ganze einfach viel zu oberflächlich geworden. Man weiß teilweise gar nicht mehr, wem man vertrauen kann und wem nicht." Vor allem die ständig wechselnden Bündnisse unter den TV-Persönlichkeiten scheinen bei ihr für Misstrauen zu sorgen.

In ihrer Instagram-Story wurde Sandra noch deutlicher und kritisierte, wie schnell Konflikte innerhalb der Realitybubble offenbar wieder vergessen werden: "Jeder mit jedem, heute Streit und morgen wieder beste Freunde. Mir wird da einfach viel zu schnell vergessen und verziehen." Sie selbst gehe mit schlechten Erfahrungen anders um. Bestimmte Vorfälle blieben ihr im Gedächtnis und hätten auch Konsequenzen für den Umgang mit den betreffenden Personen. Statt sich auf enge Kontakte innerhalb der Branche einzulassen, hält die Influencerin deshalb lieber Abstand. Ihr Fazit fällt entsprechend deutlich aus: Sie vertraue "in dieser Bubble niemandem mehr wirklich".

Verlässlichen Rückhalt findet Sandra stattdessen in ihrem privaten Umfeld fernab der Kameras und TV-Formate. "Umso glücklicher bin ich über meine Freunde außerhalb dieser Welt. Da weiß ich, woran ich bin, und genau das schätze ich sehr", schreibt sie. Neben ihren Freundschaften scheint sich auch in Sachen Liebe etwas in Sandras Leben zu tun. Nachdem die Realitybekanntheit lange Zeit Single war, verriet sie kürzlich, dass sie jemanden kennengelernt hat. Wie sich die neue Bekanntschaft entwickelt, bleibt allerdings abzuwarten.

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Imago Sandra Sicora bei der Premiere und dem Screening von Love Island VIP auf Schloss Arff in Köln, 16.09.2026

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peanut.sicora Sandra Sicora mit Hund Peanut, November 2025

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