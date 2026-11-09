Foto mit Ex: Amanda Seyfried nennt Scheidung "langweilig"

Amanda Seyfried (40) macht sich dafür stark, dass Scheidungen ihren Schrecken verlieren und als ganz normaler Teil des Lebens gesehen werden. Dafür teilte die Schauspielerin am Sonntag in ihrer Instagram-Story einen Beitrag der Beziehungs- und Scheidungsberaterin Olivia Howell. Darin heißt es: "Das Radikalste, was wir tun können, ist, Scheidung langweilig zu machen. Sie normal zu machen. Sie zugänglich zu machen." Kurz danach folgte ein privater Einblick, der zeigt, wie gelassen Amanda und ihr Noch-Ehemann Thomas Sadoski (50) offenbar miteinander umgehen. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto liegen sich die beiden vertraut in den Armen und lächeln gemeinsam in die Kamera. Außerdem markierte die Mamma Mia!-Darstellerin Thomas in der Aufnahme. Damit zeigte Amanda, wie entspannt und verbunden der Umgang zwischen ihnen offenbar weiterhin ist. Die Botschaft des geteilten Beitrags und das gemeinsame Bild passen dabei unmittelbar zusammen: Auf die Forderung, Trennungen nicht länger als außergewöhnliches Scheitern zu behandeln, folgte ein inniger Moment mit ihrem Ex-Partner.

In dem von Amanda verbreiteten Instagram-Beitrag wird eine Scheidung als gewöhnlicher Übergang eingeordnet. "Denn das System lebt von Verwirrung und Stigmatisierung, davon, dich glauben zu lassen, du seist der erste Mensch, der diesen Weg geht. Aber wenn Scheidung nur zu einem weiteren Übergang im Leben wird – wie eine Hochzeit, wie ein Abschluss –, verliert das Patriarchat eine seiner wirksamsten Waffen", schrieb Olivia. Amanda und Thomas hatten im September nach neun Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben. In einem gemeinsamen Statement erklärten sie damals: "Wir sind schon seit einer Weile getrennt, und es hat sich als die richtige Entscheidung für uns und unsere Familie erwiesen. Wir werden einander für immer haben – und das ist gut." Das neue Foto passt zu dem respektvollen und verbundenen Miteinander, das die beiden schon in ihrer Erklärung beschrieben hatten. Trotz des Ehe-Aus präsentieren sich die beiden darauf vertraut und lächelnd, statt sichtbar auf Abstand zu gehen.

Kennengelernt hatten sich Amanda und Thomas im Jahr 2015 bei dem Off-Broadway-Stück "The Way We Get By", in dem sie ein Liebespaar verkörperten. Zu dieser Zeit war Amanda mit Justin Long (48) liiert, während Thomas noch mit Kimberly Hope verheiratet war. Seine damalige Ehe endete später im selben Jahr. Bei den Dreharbeiten zu dem Film "The Last Word" begegneten sich die beiden erneut und wurden schließlich ein Paar. In einem Interview schwärmte Amanda davon, wie respektvoll Thomas sich bei ihrem ersten Kennenlernen verhalten habe: "Er hat nie geflirtet, seine Frau nie respektlos behandelt. Das war ein weiterer Grund, warum ich später dachte, dass ich ihn heiraten könnte." Im März 2017 gaben sich die Schauspieler das Jawort, im selben Monat kam Tochter Nina zur Welt. 2020 folgte Sohn Thomas Jr. Ihr Familienleben hielten die beiden weitgehend privat und verbrachten viel Zeit auf ihrer Farm im US-Bundesstaat New York.

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Imago Amanda Seyfried bei der Netflix-Weltpremiere von "Steps" im Plaza Hotel in New York

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Instagram / mingey Thomas Sadoski und Amanda Seyfried

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