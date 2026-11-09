Noch im Sommer lachten John Frieda (†) und Ex Lulu gemeinsam

Mit einem herzlichen Foto und netten Worten nimmt Lulu Abschied von ihrem Ex-Ehemann John Frieda (†75). Der Starfriseur ist am 3. November im Alter von 75 Jahren verstorben. Nun meldet sich die Sängerin auf Instagram mit einem besonderen Erinnerungsstück zu Wort: Sie teilt das letzte Foto, auf dem die beiden gemeinsam zu sehen sind – ein breites Grinsen macht sich in ihren Gesichtern breit, John hat liebevoll seinen Arm um Lulu gelegt. Zu dem emotionalen Schnappschuss findet die Musikerin nur wenige Worte: "Unser letztes gemeinsames Foto, Juni 2026. Ein Leben voller Erinnerungen. Ruhe in Frieden, Johnny."

Lulu und John gingen rund 15 Jahre gemeinsam durchs Leben. 1977 hatten sie sich das Jawort gegeben. Im selben Jahr kam auch ihr gemeinsamer Sohn Jordan zur Welt. 1991 trennte sich das Paar schließlich. Privat fand der Friseur später an der Seite einer anderen Frau sein Glück: 2002 lernte er Frances Avery Agnelli kennen. Im Jahr 2019 folgte die Hochzeit. Neben seiner Ehefrau hinterlässt John insgesamt vier Kinder und zwei Enkelkinder. Das Handwerk, mit dem er Karriere machte, hatte in seiner Familie bereits eine lange Tradition. Schon sein Vater führte einen eigenen Salon im Londoner Stadtteil Ealing. Sein Großvater wiederum hatte als Barbier in der Fleet Street gearbeitet.

Die Nachricht von Johns Tod war bereits am 4. November auf dem offiziellen Instagram-Account seines gleichnamigen Friseursalons öffentlich gemacht worden. Demnach sei der Unternehmer friedlich im Kreis seiner Familie gestorben. "John war für uns mehr als ein Mentor: Er war eine wahre Ikone der Friseurbranche. Er war der Mensch, der uns alles beigebracht, an uns geglaubt und uns besser gemacht hat", ehrte das Salonteam John mit letzten Worten.

Anzeige Anzeige

Instagram / lulukc Lulu und John Frieda, Ex-Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images John Frieda bei der Gedenkfeier für Vidal Sassoon in der Londoner St Paul's Cathedral am 12. Oktober 2012

Anzeige Anzeige