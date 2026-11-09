Julia Roberts soll für Ehe-Zoff bei George Clooney sorgen

Hängt im Hause Clooney etwa der Haussegen schief? Die enge Freundschaft von George Clooney (65) und Julia Roberts (59) soll in seiner Ehe mit Amal Clooney (48) für Spannungen sorgen. Seit mehr als 25 Jahren sind die Hollywoodstars miteinander befreundet und beraten sich regelmäßig bei beruflichen Entscheidungen. Laut einem anonymen Insider des Star Magazine fühle sich die Menschenrechtsanwältin von dieser besonderen Verbindung zunehmend ausgeschlossen. Für George sei Julia inzwischen geradezu eine "Arbeitsehefrau", behauptet der Insider und ergänzt: "Er bespricht praktisch alle seine Vorhaben in Hollywood mit Julia." Ob Amal tatsächlich Probleme mit Georges Beziehung zu Julia hat, ist allerdings nicht bestätigt. Die angeblichen Eheprobleme beruhen allein auf den Aussagen der anonymen Quelle. Weder George noch Amal oder Julia haben sich bislang öffentlich zu den Behauptungen geäußert.

"Wenn es um die besondere Verbindung geht, die George und Julia seit mehr als 25 Jahren teilen, ist Amal überhaupt kein Teil davon – und das ist irgendwie traurig", zitiert das Magazin den Informanten. Dies sorge zunehmend für Spannungen zwischen allen Beteiligten. Neue Brisanz erhalte das Thema durch Julias geplante Rückkehr an den Broadway im Februar 2027. Bei diesem Schritt soll die Schauspielerin gezielt Georges Rat suchen, um von dessen Bühnenerfahrung zu profitieren. "Sie würde dieses Broadwayprojekt nicht angehen, ohne aus dem zu lernen, was er erreicht hat", behauptet der Insider. Julia steht ab dem 10. Februar 2027 für die Broadwayproduktion "Small Mouth Sounds" auf der Bühne. Paul Rudd (57), Sarah Paulson (51), Martin Freeman (55), Greta Lee (43) und Isaac Powell (31) sind laut Deadline ebenfalls Teil des Ensembles. Die offizielle Premiere ist für den 11. März geplant.

Das Bild einer völlig außen vor gelassenen Amal passt allerdings nicht ganz zu früheren Aussagen der Stars. Während der pandemiebedingt schwierigen Dreharbeiten zu "Ticket to Paradise" in Australien verbrachte die Schauspielerin viel Zeit mit George, Amal und deren Zwillingen Ella und Alexander. "Die Clooneys haben mich vor völliger Einsamkeit und Verzweiflung bewahrt", erinnerte sich Julia 2022 gegenüber The Irish Times. Auch George beschrieb damals, wie vertraut seine Kollegin im Familienalltag gewesen sei. "Für meine Kinder war sie Tante Juju", erklärte er dem Blatt. Unabhängig von den aktuellen Behauptungen gab es aber bereits zuvor Berichte über unterschiedliche Vorstellungen in Amal und Georges Ehe. Amal soll sich demnach mehr gemeinsame Familienzeit und einen langsamen beruflichen Rückzug ihres Mannes gewünscht haben. George nimmt hingegen weiterhin neue Projekte an. Der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin sind seit September 2014 verheiratet. Ob an den Gerüchten um eine Ehekrise tatsächlich etwas dran ist, ist bislang nicht bekannt.

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Getty Images Amal und George Clooney im September 2024

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Getty Images Julia Roberts und George Clooney im Mai 2016

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