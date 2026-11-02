Entlassung erneut vorverlegt: P. Diddy soll noch früher raus

Für Sean "Diddy" Combs (56) rückt die ersehnte Freiheit erneut ein Stückchen näher: Der in Ungnade gefallene Rapmogul soll die Haftanstalt der US-Bundesbehörden deutlich früher verlassen als zuletzt berechnet. Laut Informationen von TMZ datiert die zuständige Gefängnisbehörde den voraussichtlichen Entlassungstermin inzwischen auf den 6. Februar 2028. Erst im vergangenen Monat war dort noch der 2. März 2028 hinterlegt, womit die Prognose nun um 25 Tage nach vorne korrigiert wurde. Diese Neuberechnung erfolgte unmittelbar nach einer Verlegung des Musikers: Saß er bislang im FCI Fort Dix in New Jersey ein, überstellte man ihn vor Kurzem in die Haftanstalt FCI Allenwood Low mit niedrigerer Sicherheitsstufe im Bundesstaat Pennsylvania. Welche genauen behördlichen Gründe für den vorgezogenen Termin ausschlaggebend waren, lässt die Stelle zwar offen, doch dürfte Diddy damit nun bereits Anfang Februar 2028 wieder auf freiem Fuß sein.

Die zurückliegende Zeit in New Jersey war für Diddy keineswegs frei von Turbulenzen. Wegen mutmaßlicher Regelverstöße verfrachtete man ihn dort zeitweise sogar in Einzelhaft. Hintergrund sollen physische Auseinandersetzungen sowie die verbotene Nutzung von Mobiltelefonen auf dem Zellentrakt gewesen sein. Wie NBC News zudem enthüllte, kam es hinter den Mauern der Haftanstalt angeblich zu einer Sonderbehandlung des Prominenten. Demnach habe der Musiker Mithäftlinge finanziell entlohnt, um sich massieren und Mahlzeiten zubereiten zu lassen sowie lästige Pflichtarbeiten abzuwälzen. In Untersuchungshaft geraten war der siebenfache Vater bereits nach seiner Festnahme im September 2024, bevor ihn eine Jury im Jahr 2025 in zwei Anklagepunkten nach dem sogenannten Mann Act für schuldig befand. Er hatte Personen zwecks Prostitution über Bundesstaatsgrenzen hinweg transportiert. Vom Vorwurf des schweren Sexhandels und der organisierten Kriminalität wurde er hingegen freigesprochen. Das verhängte Strafmaß belief sich auf 50 Monate Haft.

Im Laufe der Zeit unterlag Diddys voraussichtliches Entlassungsdatum bereits mehrfachen behördlichen Anpassungen. Dabei schwankte die Prognose immer wieder. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe über die mutmaßliche Privilegierung im FCI Fort Dix war das kalkulierte Datum vorübergehend auf den 2. März 2028 nach hinten gerückt, ehe es nun erneut zu seinen Gunsten revidiert wurde. Als allererste Prognose war nach der Verurteilung zunächst der 8. Mai 2028 genannt worden – der aktuell gültige 6. Februar liegt somit spürbar vor dieser ursprünglichen Schätzung.

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IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Februar 2008

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IMAGO / Newscom World P. Diddy, November 2001

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