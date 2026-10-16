Nach Kopfverletzung: P. Diddy in neues Gefängnis verlegt

Sean "Diddy" Combs (56) wurde offenbar in ein anderes Gefängnis verlegt. Der Rapper, der zuletzt im FCI Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey inhaftiert war, befindet sich inzwischen in einer anderen Haftanstalt. Wie TMZ am Freitag berichtete, wurde der Musiker in die Federal Correctional Institution Allenwood in Pennsylvania gebracht. Dabei soll es sich um eine Einrichtung mit niedriger Sicherheitsstufe handeln. Die Verlegung erfolgte nur wenige Tage, nachdem sich Diddy im Gefängnis eine blutende Kopfverletzung zugezogen hatte. Ob der Ortswechsel mit diesem Vorfall zusammenhängt, ist bislang allerdings nicht bekannt. Auch weshalb der Musiker die bisherige Einrichtung verlassen musste und wie lange er in Allenwood bleiben soll, geht aus dem Bericht nicht hervor. Zuvor hatte er seine Haftstrafe im rund 100 Kilometer von New York entfernten Fort Dix verbüßt.

Erst wenige Tage zuvor hatte Diddy wegen eines Zwischenfalls hinter Gittern für Schlagzeilen gesorgt. Wie Page Six am Dienstag exklusiv berichtete, soll sich der Musiker während seiner Haft in Fort Dix eine blutende Verletzung erlitten haben. Aufgrund der Kopfverletzung musste der Rapper am vergangenen Samstag sogar in einem Krankenhaus behandelt werden. Wie schwer die Blessur tatsächlich war, ist allerdings nicht bekannt. Auch zu seinem aktuellen Gesundheitszustand liegen bislang keine näheren Informationen vor. Ob die medizinische Behandlung möglicherweise eine Rolle bei der anschließenden Verlegung nach Pennsylvania spielte, bleibt ebenfalls offen. Weder Diddys Umfeld noch die zuständigen Behörden äußerten sich zunächst zu den Hintergründen des Gefängniswechsels.

Diddy gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Persönlichkeiten der amerikanischen Musikindustrie. Unter verschiedenen Künstlernamen wie Puff Daddy, P. Diddy und Diddy feierte der gebürtige New Yorker große Erfolge als Rapper, Musikproduzent und Unternehmer. Am 4. November wird der siebenfache Vater seinen 57. Geburtstag feiern. In den vergangenen Monaten stand der Musiker allerdings weniger wegen seiner Karriere als vielmehr aufgrund seiner juristischen Probleme im Fokus der Öffentlichkeit. Seine Haftstrafe verbüßte er bislang in der Bundeshaftanstalt FCI Fort Dix in New Jersey. Nun wurde er in das Gefängnis Allenwood in Pennsylvania verlegt. Ob der Ortswechsel dauerhaft ist oder der Rapper zu einem späteren Zeitpunkt erneut in eine andere Einrichtung gebracht wird, ist derzeit nicht bekannt.

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Imago Sean "Diddy" Combs, Rapper

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Getty Images P. Diddy, Rapper

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Getty Images Sean "Diddy" Combs bei seinem Auftritt bei den BET Awards 2022 im Microsoft Theater in Los Angeles