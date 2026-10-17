Klinikdrama: Bureau of Prisons dementiert Diddys Knastkampf

Rund um Sean "Diddy" Combs (56) sorgt derzeit ein mysteriöser Krankenhausaufenthalt für Schlagzeilen. Angeblich soll der Rapper in der Haftanstalt FCI Fort Dix in eine Prügelei verwickelt gewesen sein, bei der er sich eine schwere Kopfverletzung zugezogen habe. Doch das zuständige Bureau of Prisons widerspricht dieser Darstellung nun deutlich. Gegenüber TMZ erklärte ein Sprecher der US-Gefängnisbehörde: "Wir können Ihnen sagen, dass die Geschichte, auf die Sie sich beziehen, falsch ist und sich nicht ereignet hat." Eine Schlägerei am Samstag, dem 10. Oktober 2026, habe es laut der Behörde jedenfalls nicht gegeben. Warum der Musiker aber trotzdem mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste und wie er sich die Kopfverletzung wirklich zugezogen hat, ist damit nach wie vor ein Rätsel. Zu den genauen Hintergründen wollte die Gefängnisleitung keine weiteren Details herausgeben. "Wir haben keine weiteren Informationen mitzuteilen", hieß es lediglich knapp gegenüber dem Portal.

Auch aus dem Umfeld des Rappers kommt ein klares Dementi. Loren LoRosa berichtete in einer aktuellen Folge von "The Breakfast Club", sie habe mit einem Mitglied von Diddys Familie gesprochen, das nicht namentlich genannt werden wollte. Die Angehörigen bezeichnen die Berichte über eine Auseinandersetzung mit dem Häftling Christopher Coke, der auch als "Dudus" bekannt ist, als "völlig falsch". Es habe "überhaupt keinen Kampf" gegeben. Außerdem sind Diddy und Coke in komplett getrennten Trakten des Gefängnisses untergebracht. Woher die Kopfverletzung wirklich kommt, weiß die Familie laut LoRosa selbst nicht so genau – sie ist aber felsenfest davon überzeugt, dass die angebliche Schlägerei nicht der Grund war. Im Netz reagieren die User unterdessen extrem misstrauisch auf das Hin und Her. Viele weisen darauf hin, dass anfangs von einem Unfall mit einem Etagenbett die Rede war, bevor plötzlich die Geschichte von einer Prügelei auftauchte.

Sicher ist bisher nur eines: Diddy wurde am frühen Morgen des 10. Oktober 2026 aus dem Gefängnis FCI Fort Dix in New Jersey in eine Klinik gefahren. Lebensgefahr bestand nach damaligen Angaben zum Glück nicht, und noch vor dem Morgengrauen war er wieder zurück in seiner Zelle. Ein Insider hatte gegenüber People anfangs noch erzählt, ein heftiger Zoff mit einem verurteilten Drogenboss sei der Grund für den Krankenhausaufenthalt gewesen. Nach seiner Rückkehr soll der Rapper direkt wieder in Isolationshaft gesteckt worden sein. Der Rapper verbüßt aktuell eine Haftstrafe von 50 Monaten. Laut The Blast sollen in seiner Disziplinarakte in den vergangenen Monaten mindestens drei Gefängniskämpfe vermerkt sein. Auch zu einem früheren Vorfall im Juli hatte das Bureau of Prisons keine näheren Angaben gemacht.

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IMAGO / MediaPunch P. Diddy, Rapper