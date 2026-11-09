Erschrocken: Lando Norris von Feuerwerk im Gesicht getroffen

Nach seinem Sieg beim Großen Preis von Brasilien erlebt Lando Norris einen echten Schreckmoment: Der Rennfahrer stand auf dem Podium, um seine Trophäe entgegenzunehmen, und feierte vor Freude. Dann ging plötzlich die Pyrotechnik los und die Funken begannen zu sprühen. Dabei wurde der Rennfahrer im Gesicht getroffen und zuckte erschrocken zusammen, bevor er zügig die Bühne verließ. Für die Zuschauer an der Strecke in São Paulo und vor den Bildschirmen sah die Szene zunächst beunruhigend aus. Wenig später gab McLaren-Teamchef Andrea Stella jedoch Entwarnung. Wie The Sun berichtet, ist der Rennfahrer nach seinem Kenntnisstand unverletzt geblieben. Ganz sicher konnte der Teamchef zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht sein, denn ein persönliches Gespräch mit seinem Fahrer hatte noch nicht stattgefunden.

Dass die Pyrotechnik verfrüht losging, war nicht der erste Zwischenfall an diesem Tag, der nicht nach Plan verlief. Theoretisch gehört zum Feiern auf dem Siegespodium auch eine Champagnerdusche dazu, bei dem die Fahrer die Korken aus den Flaschen ziehen und das Getränk über sich selbst und die anderen Fahrer gießt. Lando schlug die Flasche auf dem Boden auf, wodurch jedoch das Glas zersprang. Am Ende hielt er nur noch den abgebrochenen Flaschenhals in der Hand. Als er anschließend vom Podest sprang und einen Schritt zur Seite machte, landete er genau im Funkenstoß der Feuerwerksanlage. Andrea stellte klar, dass nicht die kaputte Flasche, sondern das Feuerwerk für den Schreck verantwortlich war. "Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen. Ich habe nicht nachgesehen, aber meines Wissens geht es ihm gut. Soweit ich weiß, hatte er einen Zwischenfall mit der Pyrotechnik, nicht mit der Flasche."

Dennoch bleibt dieser Tag Lando sicherlich freudig in Erinnerung. Der Brite war von der Poleposition aus ins Rennen gestartet und brachte den Sieg über die volle Distanz von 71 Runden nach Hause. Damit holte er sich seinen dritten Saisonsieg. Trotz wechselhafter Bedingungen auf der Strecke überquerte der McLaren-Pilot die Ziellinie mit einem Vorsprung von 14,6 Sekunden. Nach ihm schaffte es Max Verstappen auf den zweiten Platz, der sich von Startplatz 21 ganz nach vorne gekämpft hatte.

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Getty Images Lando Norris bei der Fahrer-PK vor dem Großen Preis von Großbritannien in Silverstone

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Getty Images Lando Norris feiert seinen Sieg beim Großen Preis von Brasilien mit einer zerbrochenen Champagnerflasche

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