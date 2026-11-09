Joe Biden gibt seltenes Update zu seiner Krebserkrankung

Der ehemalige US-Präsident Joe Biden (83) hat ein persönliches Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. Bei dem mittlerweile 83-Jährigen war im Mai 2025 eine aggressive Form von Prostatakrebs diagnostiziert worden, die bereits in seine Knochen gestreut hatte. In einer Mitteilung auf X berichtet der Demokrat nun, dass seine Ärzte weiterhin positiv auf den bisherigen Therapieverlauf blickten. Aufgrund seiner Erkrankung müsse er allerdings die Zahl seiner beruflichen Termine reduzieren. "Manche Tage sind besser als andere. Die Krankheit hat mich nicht aufgehalten. Aber manchmal bremst sie mich aus", erklärte Joe. Anlass für seine Mitteilung ist die bevorstehende Veröffentlichung seiner Memoiren. Das Buch mit dem Titel "Promise Me, America" erscheint am 17. November 2026 und handelt von seinen vier Jahren im Weißen Haus, den Herausforderungen seiner Amtszeit und den Entscheidungen, die er als Präsident getroffen hat.

"Während ich an dem Buch arbeitete, erhielt ich meine Krebsdiagnose. Meine Ärzte sind nach wie vor zuversichtlich, was den bisherigen Verlauf der Behandlung angeht", berichtet Joe in seiner Mitteilung. Mit diesen Worten gibt der Demokrat einen der seltenen persönlichen Einblicke in seinen Umgang mit der Krankheit. In seinen Memoiren blickt er nach eigenen Angaben auf seine Zeit als US-Präsident zurück. Dabei schildert er die Herausforderungen, vor denen er im Weißen Haus stand, und geht auf die Entscheidungen ein, die er während seiner Amtszeit treffen musste. Auch die Beweggründe hinter seinem damaligen Handeln legt er dar. Zum Ende seiner Mitteilung teilt Joe noch einen persönlichen Rat, der ihn bis heute begleitet. Die Worte stammen von seinem Vater: "Champ, wenn du niedergeschlagen wirst, steh wieder auf."

Bereits im September hatte sich Joe zu seiner Erkrankung geäußert. Damals berichtete er, dass die Bestrahlung im Herbst 2025 den gewünschten Erfolg gebracht habe. Gemeinsam mit seinem medizinischen Team habe er den fortgeschrittenen Prostatakrebs unter Kontrolle bringen können. Die Behandlung und ärztliche Begleitung dauerten jedoch weiterhin an. Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen sei es ihm möglich gewesen, seinen gewohnten Aktivitäten nachzugehen und sich den Aufgaben zu widmen, die ihm am Herzen liegen, erklärte der Politiker damals. Dazu gehörte insbesondere die Arbeit an seinen Memoiren, die er inzwischen abschließen konnte. Zugleich nutzte Joe die Gelegenheit, um sich bei den Menschen zu bedanken, die ihn auf seinem Weg begleitet hatten. Sein besonderer Dank galt den behandelnden Ärzten und Pflegekräften, die ihn medizinisch versorgt und während der gesamten Zeit unterstützt hatten.

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Getty Images Joe Biden, 2025

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Getty Images Jill Biden und Joe Biden bei der Amtseinführung von Donald Trump, 2025

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