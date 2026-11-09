Mike Tyson und Ric Flair feiern Etappensieg vor Gericht

Mike Tyson (60) und Ric Flair (77) haben in ihrem Millionenrechtsstreit rund um das Cannabisunternehmen Carma und die Marke Tyson 2.0 einen wichtigen juristischen Erfolg erzielt. Wie TMZ Sports berichtet, lehnte ein Bundesrichter im US-Bundesstaat Illinois den Antrag von fünf Beklagten ab, die Klage abweisen zu lassen. Mike und Ric hatten diese im Dezember 2025 eingereicht. Sie berufen sich dabei auf das sogenannte RICO-Gesetz, das in den USA unter anderem zur Verfolgung organisierter Wirtschaftskriminalität eingesetzt wird. Damit kann das Verfahren wegen mutmaßlicher finanzieller Unregelmäßigkeiten fortgesetzt werden. Gemeinsam mit weiteren Klägern werfen der frühere Boxweltmeister und die Wrestlinglegende den Beschuldigten vor, Firmengelder veruntreut und Geschäfte zu ihrem eigenen Vorteil abgewickelt zu haben. Die fünf Beklagten weisen die Vorwürfe zurück. Mike und Ric fordern Schadensersatz in Millionenhöhe. Insgesamt belaufen sich die Forderungen der Kläger laut Medienberichten auf mehr als 50 Millionen Dollar.

Die Anschuldigungen der beiden haben es in sich: Den Angaben in der Klageschrift zufolge sollen zwei leitende Mitarbeiter von Carma das Unternehmen für persönliche Zwecke angezapft und mehr als eine Million Dollar beiseitegeschafft haben. Unter anderem sei das Geld für Privatjetflüge sowie Renovierungsarbeiten an einer Jacht und einem Wohnhaus verwendet worden. Weitere Beteiligte sollen sich bei selbst ausgehandelten Geschäftsabschlüssen heimlich Provisionen gesichert haben. Darüber hinaus verlangen Mike und Ric eine Entschädigung für Gewinne, die ihnen nach eigener Darstellung entgangen sind. Sie seien bei bestimmten Geschäftsvereinbarungen übergangen und nicht beteiligt worden. Die fünf Beklagten Chad Bronstein, Adam Wilks, Nicole Cosby, James Case und Christopher Volo weisen sämtliche Vorwürfe zurück. Mit ihrem gemeinsamen Antrag auf Abweisung der Klage konnten sie den Richter jedoch nicht überzeugen. Eine Entscheidung darüber, ob an den Anschuldigungen tatsächlich etwas dran ist, bedeutet der Beschluss allerdings nicht.

Auf Klägerseite wird die Entscheidung des Gerichts begrüßt. Ein Sprecher von Tyson 2.0 erklärte gegenüber TMZ Sports: "Das Urteil ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gerechtigkeit für die Kläger. Mike Tyson und die weiteren Beteiligten haben das Verfahren angestrengt, weil sie nach eigener Darstellung Opfer schwerwiegender finanzieller Verfehlungen und eines gezielten Bruchs geschäftlicher Verpflichtungen geworden sind." Weiter hieß es, die Beklagten hätten versucht, eine gerichtliche Prüfung der Vorwürfe von vornherein zu verhindern. "Dass das Gericht ihrem Antrag nicht stattgegeben hat, ermöglicht nun die Fortsetzung des Verfahrens. Die Kläger sind bereit, den Beweisen nachzugehen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und alle rechtlich möglichen Ansprüche geltend zu machen." Mike wurde als Boxweltmeister unter seinem Spitznamen "Iron Mike" bekannt und trainiert auch im Alter von 60 Jahren immer noch hart, Ric erlangte als Wrestlinglegende "Nature Boy" Kultstatus. Neben ihren Sportkarrieren sind beide als Unternehmer tätig.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Mike Tyson und Ric Flair

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Imago Mike Tyson bei der Cannabismesse Mary Janes 2026 am Ritz-Carlton in Berlin

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