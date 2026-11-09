Annika Mangold berichtet von unruhigen Nächten ihres Babys

Annika Mangold (36) bekommt momentan kaum noch Schlaf! Die Influencerin meldete sich jetzt mit einem ehrlichen Update bei ihren Fans und verriet in ihrer Instagram-Story, dass ihr kleiner Sohn derzeit die Nächte zum Tag macht. Zuletzt war der Nachwuchs bereits um halb fünf morgens putzmunter – dabei hatte Annika am Vorabend noch bis spät in die Nacht eine Serie geschaut. Doch damit nicht genug: Auch nach dem nächtlichen Windelwechsel ist an Weiterschlafen momentan offenbar nicht zu denken. Stattdessen möchte der Kleine am liebsten direkt spielen. Für die frischgebackene Mama kommt die plötzliche Veränderung überraschend, denn bisher war ihr Sohn eigentlich ein richtiger Langschläfer. Ob der Nachwuchs gerade eine Schlafregression durchmacht oder es sich nur um eine kurze Phase handelt, weiß Annika selbst noch nicht.

Zu ihrem ehrlichen Mamaupdate teilte Annika auch einen niedlichen Schnappschuss aus ihrem Alltag. Darauf liegt ihr kleiner Sohn bäuchlings auf ihrer Brust, während sein Gesicht von einem großen Bärenemoji verdeckt wird. "Noch 'ne Runde abhängen & tummy time, bevor's ins Bett geht", schrieb die Influencerin zu der Aufnahme. Anschließend erzählte sie ihren Followern, was sie derzeit beschäftigt: "Er schläft btw schlechter nachts. Heute Morgen ab halb 5 war Action (& ich hab ja so ewig Serie geguckt und ihr wisst ja, dass er eigentlich mein Langschläferbaby war). Bin gespannt, ob's nur 'ne Ausnahme war oder die Schlafregression beginnt." Auch beim nächtlichen Wickeln scheint sich der Schlafrhythmus ihres Sohnes verändert zu haben. "Wenn ich nachts die Windel wechseln muss, ist er seit ein paar Tagen auch hellwach und will spielen", berichtete Annika.

Annika und ihr Ehemann Andrej Mangold (39) schweben erst seit wenigen Monaten im Babyglück. Im Sommer 2026 durfte das Paar seinen ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Die freudigen Neuigkeiten teilten die beiden damals mit ihren Fans, entschieden sich jedoch bewusst dafür, das Gesicht ihres Nachwuchses nicht öffentlich zu zeigen. An dieser Entscheidung halten die frischgebackenen Eltern bis heute fest. Zwar gewährt Annika ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr neues Familienleben, die Privatsphäre ihres Kleinen schützt sie dabei aber weiterhin. So dürfen die Fans nicht nur süße Kuschelmomente miterleben, sondern erfahren auch, welche Herausforderungen der Alltag mit Baby mit sich bringt. Dass dazu neben jeder Menge schöner Augenblicke auch kurze Nächte und frühes Aufstehen gehören, macht die Influencerin mit ihren ehrlichen Updates deutlich.

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Instagram / anniju__ Annika Jung mit ihrem neugeborenen Sohn

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung mit ihrem Baby, Juli 2026

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