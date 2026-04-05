Nürburgring: Ausnahmezustand sorgt für Formel-1-Comeback

Ausnahmezustand und Zwangspause wegen des Iran-Kriegs: Die Formel-1-Teams müssen derzeit eine ungeplante Rennpause einlegen. Sowohl der Große Preis von Bahrain als auch der Große Preis von Saudi-Arabien wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt, schreibt kicker. Die Veranstalter des saudischen Grand Prix hatten noch versucht, das Rennen trotz der Umstände durchzuführen, erhielten jedoch eine Absage, wie op-online und watson berichten. Dadurch entsteht eine fünfwöchige Zwangspause zwischen dem Rennen in Suzuka Ende März und dem Großen Preis von Miami Anfang Mai. Diese unerwartete freie Zeit nutzen die Teams nun auf unterschiedliche Weise – McLaren und Mercedes haben sich für Reifentests auf einer traditionsreichen deutschen Rennstrecke entschieden.

Mitte April kehrt der Nürburgring vorübergehend in die Formel 1 zurück, wenn die beiden Teams dort ihre Reifen testen. Die Rennstrecke in der Eifel war über viele Jahre fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders, das letzte reguläre Rennen fand dort 2013 statt – eine Ausnahme bestand pandemiebedingt 2020. Ob Stammfahrer wie Lando Norris von McLaren oder George Russell von Mercedes für die Tests im Cockpit sitzen werden, ist noch nicht bekannt. Möglicherweise kommen auch Ersatz- und Entwicklungsfahrer zum Einsatz. Bei Mercedes könnten das der Däne Fred Vesti oder die französische Entwicklungsfahrerin Doriane Pin sein, bei McLaren wäre der Mexikaner Pato O'Ward die erste Option. In jedem Fall herrscht Promi-Alarm und Glamour pur, den der Luxussport mit sich bringt, an Deutschlands bekanntester Rennstrecke.

Während McLaren als aktueller Konstrukteursweltmeister und Mercedes als derzeitiger WM-Spitzenreiter die Pause für Tests nutzen, hat Red Bull andere Sorgen. Das Team muss mit Hochdruck daran arbeiten, die eigenen Probleme in den Griff zu bekommen, um Max Verstappen (28) nicht zu verärgern. Der Niederländer wurde in Japan nur Achter und deutete sogar einen möglichen Rücktritt an. "Ich möchte hier sein, um Spaß zu haben, eine tolle Zeit zu verbringen und mich zu amüsieren. Im Moment ist das nicht wirklich der Fall", sagte er gegenüber der BBC. Das nächste reguläre Formel-1-Rennen findet am 3. Mai in Miami statt.

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