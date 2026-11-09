Sie verrät: So viel schläft Karina Vogenos Sohn Romeo am Tag

Karina Vogeno (30) gewährt ihrer Community erneut Einblicke in ihr Leben als Mutter. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde gab der Reality-Star Aufschluss über den aktuellen Tagesablauf von Sohnemann Romeo. Als ein Fan sich nach dem Schlafverhalten des Kindes erkundigte und wissen wollte, wie oft der Junge tagsüber schläft, antwortete die Neu-Mama prompt: Momentan legt der Kleine in der Regel zwei Nickerchen am Tag ein. Hin und wieder brauche Romeo aber auch drei. Sein Tag startet dabei eher gemütlich: Der Kleine wird nach Angaben seiner Mutter erst gegen 9 Uhr morgens wach. Lange dauert seine Wachphase allerdings nicht. Schon etwa drei Stunden später legt er sich zum ersten Mal hin, und dieses Nickerchen ist zugleich das längste des Tages. Später am Tag folgt dann noch eine kürzere Schlafrunde, bevor es für Romeo am Abend endgültig ins Bettchen geht.

In ihrer Instagram-Story schilderte Karina den Ablauf ganz genau: "Aktuell steht er um 9 Uhr auf, schläft dann gegen 12 Uhr für ca. 2h und dann gegen 17/18 Uhr nochmal ein kürzerer für ca. 1h und gegen 20.30/21 Uhr geht's dann ins Bett." Die erste Ruhephase zur Mittagszeit dauert für ihren Sohn demnach etwa zwei Stunden. Später am Nachmittag oder am frühen Abend folgt dann eine weitere, rund einstündige Schlafpause. Seine Nachtruhe beginnt aktuell meist zwischen 20:30 und 21:00 Uhr. Zu welchem Zeitpunkt das manchmal vorkommende dritte Nickerchen stattfindet und wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, ließ die Influencerin hingegen offen. Ihre Antwort teilte Karina zu einem gemütlichen Schnappschuss, auf dem eine Tasse Kaffee, ein Buch und weiße Bettwäsche zu sehen sind. Romeo selbst zeigte sie in der Story nicht.

Das erste Kind der Reality-Darstellerin erblickte Ende März 2026 das Licht der Welt. Seither gewährt sie ihren Followern regelmäßig Einblicke in den neuen Alltag mit dem kleinen Romeo. Das Themenspektrum reicht dabei weit über Babyschlaf und Routinen hinaus: Einige Monate nach der Entbindung sprach die Influencerin im Netz bereits offen über ihre weiteren Pläne für die Familie. Bei ihrem Kaiserschnitt war es nämlich zu Komplikationen gekommen, außerdem hatte sie eine sogenannte Rucksacknaht erhalten. Deshalb solle sie nach eigener Aussage mindestens ein Jahr warten, bevor sie erneut schwanger wird. Weiteren Nachwuchs schließt Karina grundsätzlich aber nicht aus. Sie erklärte, dass sie es schön finde, wenn Geschwister keinen allzu großen Altersabstand haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Vogeno und ihr Sohn Romeo, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Steffen und Karina Vogeno mit ihrem Sohn Romeo, August 2026

Anzeige Anzeige