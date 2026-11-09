Franziska Preuß und Simon Schempp erwarten ihr erstes Kind

Bei Franziska Preuß (32) und Simon Schempp herrscht riesige Freude: Die ehemalige Biathletin und ihr Partner werden zum ersten Mal gemeinsam Eltern! Die schöne Neuigkeit teilten die beiden am Sonntagabend mit einem gemeinsamen Beitrag auf Instagram. Ihr Nachwuchs soll demzufolge im Februar 2027 zur Welt kommen. Für die Verkündung wählte das Paar ein stimmungsvolles Foto aus dem Garten. Darauf stehen Franziska und Simon nebeneinander an einem Brunnen. Der werdende Papa hat seine Arme um den Babybauch seiner Liebsten gelegt, der schon gut zu erkennen ist. Auch ein paar Zeilen gab es für die Follower dazu. Ihre Gefühle fasste die Sportlerin dabei so zusammen: "Die Vorfreude könnte kaum größer sein! #februarbaby." Mit dem Hashtag enthüllte sie gleichzeitig auch, wann das Paar mit der Ankunft seines Kindes rechnet.

Lange mussten die beiden nicht auf Reaktionen aus ihrer Community warten. Schon kurz nach der Veröffentlichung füllte sich die Kommentarspalte unter dem Schwangerschaftspost mit Glückwünschen. Viele davon kamen aus der Biathlonwelt. Besonders schnell war Lou Jeanmonnot, gegen die Franziska früher um Siege und Medaillen gekämpft hatte. Gerade einmal fünf Minuten nach dem Posting meldete sich die Französin auf der Plattform zu Wort: "Kann nicht erwarten, dein Mini-Ich zu treffen. Gratulation!" Daneben ließen es sich auch Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer (36), Martin Fourcade und Michael Rösch nicht nehmen, dem glücklichen Paar zu gratulieren. Die Babynachricht kommt nur wenige Monate nach einem anderen großen Einschnitt in Franziskas Leben: ihrem Abschied vom Leistungssport. Ihr letztes Rennen absolvierte die Athletin am 21. Februar 2026 bei den Olympischen Winterspielen in Italien.

Privat gehen Franziska und Simon bereits seit vielen Jahren gemeinsame Wege. Schon seit 2015 sind die beiden ein Liebespaar. Ihr Zuhause haben sie sich in Ruhpolding eingerichtet, wo sie gemeinsam in ihrem eigenen Haus leben. Dass beide den Sport im Blut haben, ist kein Geheimnis. Auch Simon feierte als Biathlet zahlreiche Erfolge, bevor er im Januar 2021 einen Schlussstrich unter seine Laufbahn zog. Seiner Freundin blieb er danach jedoch eine wichtige Stütze: Während Franziska weiterhin im Weltcup an den Start ging, stand Simon ihr als Unterstützer zur Seite. Jetzt beginnt für das Paar ein ganz neuer Abschnitt abseits der Loipe. Mit der Geburt ihres ersten Kindes im Februar 2027 wird aus dem langjährigen Biathlon-Paar eine dreiköpfige Familie.

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Imago Franziska Preuß feiert den Gesamtweltcup-Sieg im Biathlon in Holmenkollen, 2025.

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Getty Images Franziska Preuß und Dorothea Wierer nach dem Massenstart über 12,5 km bei den Winterspielen in Antholz-Anterselva.

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