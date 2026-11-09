Batman-Rolle löst bei Scarlett Johansson Ängste aus

Scarlett Johansson (41) blickt nicht nur mit Vorfreude auf ihren Einstieg ins Batman-Universum. Für "The Batman: Part II" übernimmt sie die Rolle der Gilda Dent und räumt nun ein, dass diese Aufgabe sie an persönliche Grenzen geführt hat. Gegenüber Entertainment Tonight sagte die Schauspielerin, dass sie während der Dreharbeiten mit Unsicherheit rang. Vor der Kamera stand sie dabei mit Robert Pattinson (40) und Sebastian Stan (44). Als sie gefragt wurde, welches ihrer anstehenden Projekte sie am stärksten herausgefordert habe, musste sie nicht lange überlegen: "Wahrscheinlich die Rolle in "The Batman". Sie hat mir aus irgendeinem Grund viel existenzielle Angst bereitet." Die Figur im neuen Film von Regisseur Matt Reeves (60) ließ sich für sie nur schwer fassen und trieb sie weiter aus ihrer Komfortzone als frühere Jobs.

Warum ihr der Zugang zu Gilda so schwerfiel, kann Scarlett selbst nicht sicher benennen. "Es war sehr schwer, sie zu verstehen. Ich weiß nicht, warum – ob es nur an der Rolle lag oder daran, wo ich gerade in meinem Leben stehe, oder was sonst los ist –, aber es war einfach schwer, sie zu knacken. Und das ist alles, was ich dazu sagen kann. Es war in vielerlei Hinsicht eine schwierige Rolle", sagte sie Entertainment Tonight. Ihre Figur ist die Frau von Gothams Staatsanwalt Harvey Dent, den Sebastian darstellt, während Robert wieder als Bruce Wayne und Batman zu sehen ist. Hinter den Kulissen gab es Turbulenzen: Im Oktober ruhten die Dreharbeiten kurz, weil Matt sich um familiäre Dinge kümmern musste. Noch im selben Monat half Steven Soderbergh (63) mit Zustimmung des Studios aus und unterstützte dabei, die letzte Phase der Hauptdreharbeiten zu beenden. Als Kinostart ist aktuell der 18. Februar 2028 angesetzt.

Superheldenkino ist für Scarlett keineswegs Neuland. Jahrelang gehörte sie zum Marvel-Universum und drehte dort mehrere große Blockbuster. Der Sprung zu DC bedeutet dennoch einen Wechsel auf unbekanntes Terrain. Ihre Beteiligung an der Batman-Fortsetzung stand schon länger fest, und es hieß früher bereits, dass sie neben Robert eine tragende Rolle spielen würde. Ihr Zeitplan musste dafür mit einem weiteren Vorhaben abgestimmt werden, dem Reboot "Der Exorzist". Wen sie in Gotham verkörpern würde, blieb lange offen, zwischendurch kursierten sogar Gerüchte über eine Rolle als Schurkin. Mit der Bestätigung als Gilda ist diese Spekulation nun vom Tisch.

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Getty Images Scarlett Johansson 2025

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Imago Robert Pattinson als Batman in "The Batman", 2022

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