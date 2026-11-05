Für "Off Campus"-Fans: "Campus Drivers" startet heute

Wer von Maxton Hall oder Off-Campus nicht genug bekommen hat, kann sich heute freuen: Prime Video baut sein Young-Adult-Programm weiter aus und nimmt die französische Romanze "Campus Drivers" ins Angebot auf. Die erste Staffel umfasst sechs Folgen und ist ab heute, dem 6. November, beim Streamingdienst abrufbar. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Studentin Lois, gespielt von Carmen Kassovitz, und Lane, der von Baptiste Masseline (26) verkörpert wird. Die beiden treffen an der Belrose University aufeinander. Dass sie zusammenfinden, verdanken sie allerdings einer kleinen Wendung, mit der keiner von ihnen gerechnet hatte. Die neue Serie garantiert durch den Studentenalltag und eine Wohngemeinschaft, die nie so geplant war, Gefühlschaos pur.

Lois startet dabei zunächst voller Vorfreude in ihr Studium. Der Grund: Auch ihre Jugendliebe Max, gespielt von Enzo Lorente, besucht die Belrose University. Doch kaum hat der neue Lebensabschnitt begonnen, geht die Beziehung der beiden in die Brüche. Mit gebrochenem Herzen landet die junge Frau ausgerechnet bei dem draufgängerischen Lane. Er hat die auf dem Campus beliebte App Campus Drivers gegründet und gilt als Herzensbrecher. Von festen Beziehungen hält er nicht viel. Trotzdem nimmt er Lois bei sich auf. In der Wohnung prallen schon bald zwei völlig gegensätzliche Lebensentwürfe aufeinander. Mit der Zeit kommen sich die beiden jedoch näher – doch die Vergangenheit belastet die junge Liebe. Neben Carmen und Baptiste sind unter anderem Madior Fall, Esteban Vial, Felix Nebel, Paolo Luka-Noé, Eloïse Rey, Louna Balavoine und Cassandra Cano zu sehen. Regie führten Tom Goris und Vianney Lebasque.

Einen ersten Vorgeschmack hatte bereits ein Teaser geliefert. Die Story basiert auf der Romanreihe von C. S. Quill, die in Frankreich zum Erfolg wurde: Dort wurden fast eine Million Exemplare verkauft, mittlerweile sind fünf Bände erschienen. In Deutschland ist als Buch bislang der erste Teil "Campus Drivers – Fast Lane" erhältlich. Am 23. Dezember 2026 soll mit "Campus Drivers – Crash Course" die Fortsetzung erscheinen. Für Mai 2027 ist außerdem "Campus Drivers – Test Drive" angekündigt. Sollte die Serie beim Publikum gut ankommen, gäbe es durch die weiteren Bücher genug Stoff für weitere Staffeln.

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Amazon MGM Studios Baptiste Masseline und Carmen Kassovitz in "Campus Drivers"

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Amazon Prime Allie und Dean in "Off Campus" Staffel 1

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