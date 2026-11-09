Kaisermania 2027 steht fest: Jetzt müssen Fans schnell sein

Gute Nachrichten für alle Schlagerfans: Die Kaisermania kehrt im Sommer 2027 mit gleich vier Konzerten an das Dresdner Elbufer zurück. Roland Kaiser (74) steht zunächst am 30. und 31. Juli auf der Bühne. Eine Woche später folgen zwei weitere Abende am 6. und 7. August. Wie der Veranstalter Semmel Concerts in einer Mitteilung bekannt gibt, beginnt der exklusive Vorverkauf über Eventim bereits am 11. November 2026. Fans bleiben damit nur noch wenige Tage, um sich auf den Ticketstart vorzubereiten. Wer den Schlagersänger mit Hits wie "Santa Maria" und "Warum hast du nicht nein gesagt" live erleben möchte, sollte sich auf eine große Nachfrage einstellen. Dabei gelten außerdem strenge Regeln: Für sämtliche Termine gibt es ausschließlich personalisierte Eintrittskarten. Zudem dürfen Interessierte pro Käufer und Veranstaltung höchstens vier Tickets bestellen. Wer mehrere Konzerte besuchen möchte, kann demnach für jeden einzelnen Auftritt bis zu vier Karten erwerben. Mit diesen Vorgaben soll verhindert werden, dass große Mengen der begehrten Tickets anschließend über inoffizielle Plattformen weiterverkauft werden.

Mit der Personalisierung und der festgelegten Höchstmenge geht der Veranstalter Semmel Concerts gezielt gegen den unerlaubten Weiterverkauf vor. In einer Mitteilung erklärt das Unternehmen den Schritt: "Um Zweitmarktanbietern und unseriösen Wiederverkäufern möglichst wenig Spielraum zu lassen, wird die Ticketanzahl auf vier Tickets pro Käufer und Veranstaltung begrenzt." Damit sollen die Karten möglichst direkt bei den Fans landen, die Roland tatsächlich am Elbufer sehen wollen. Wer also mit einer größeren Gruppe zu einem der Konzerte am Elbufer pilgern möchte, muss die Bestellung auf mehrere Personen aufteilen. Eine wichtige Frage bleibt bislang allerdings noch offen: Wie viel die Eintrittskarten für die vier Kaisermania-Abende kosten werden, hat Semmel Concerts bisher nicht verraten. Fest steht hingegen, dass die Begrenzung jeweils für einen einzelnen Termin gilt und sämtliche angebotenen Eintrittskarten personalisiert sein werden.

Das kommende Jahr hält für Roland neben den vier Kaisermania-Abenden noch weitere besondere Termine bereit. Am 10. Mai feiert der Schlagerstar seinen 75. Geburtstag und hat sich für sein Jubiläumsjahr einiges vorgenommen. Bereits im April geht er mit seiner Arena-Tournee "Unser Moment" auf Reisen. Diese führt ihn quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, wo er in zahlreichen Hallen vor seinem Publikum auftreten wird. Damit können Fans Roland schon vor seinen Auftritten am Dresdner Elbufer in zahlreichen großen Hallen live erleben. Doch nicht nur live auf der Bühne wird der Musiker im kommenden Jahr zu sehen sein. Schon im Februar 2027 kommt mit "Roland – Der Film" ein Kinofilm über den "Joana"-Interpreten auf die große Leinwand. Der Film widmet sich dem Leben und der Karriere des Schlagerstars. Für Roland reiht sich damit im Jahr seines runden Geburtstags ein Höhepunkt an den nächsten: Auf den Kinostart folgen im Frühjahr die Arena-Konzerte, bevor die Kaisermania Ende Juli und Anfang August nach Dresden zurückkehrt.

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Imago Roland Kaiser steht bei "10 Jahre Schlagerbooom" 2026 in der Dortmunder Westfalenhalle auf der Bühne

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Imago Roland Kaiser tritt bei "10 Jahre Schlagerbooom 2026" in der Dortmunder Westfalenhalle auf

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