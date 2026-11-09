"Fühle mich verloren": Ola Jordan nach Trennung von James

Ola Jordan (44) spricht erstmals ausführlich über das Ende ihrer Ehe mit James Jordan (48). Im August hatten die beiden ihre Trennung öffentlich gemacht. Für die Tänzerin kam das Ehe-Aus völlig unerwartet, wie sie im Interview mit Hello! erzählt. Getrennte Wege zu gehen, sei nicht ihre Entscheidung gewesen. Nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren vermisst sie James auch als Vertrauten und Kollegen: "Ich habe nicht nur meinen Ehemann verloren – ich habe auf einen Schlag meinen besten Freund und meinen Geschäftspartner verloren." Wie es für sie weitergeht, weiß die frühere Profitänzerin aus Strictly Come Dancing noch nicht. "An manchen Tagen geht es mir gut und ich habe das Gefühl, dass ich mit meinem Leben weitermachen muss, und an anderen Tagen bin ich am Boden zerstört und weiß einfach nicht, wie ich weitermachen soll, als würde ich in der Schwebe hängen. Ich glaube, ich fühle mich einfach ein bisschen verloren", gesteht sie.

Die Trennung sei noch frisch und es falle ihr schwer, darüber zu sprechen, betont Ola. Sie wolle nur ihre eigene Sicht schildern. Schon früher hatten die beiden die Öffentlichkeit an ihrer Tanzkarriere, ihrer Kinderwunschbehandlung und ihrem Familienleben teilhaben lassen. Eine Veränderung habe sie bemerkt, als James 2024 von der Tour "Legends of the Dance Floor" zurückkam. Kurz darauf sei er für eine Pantomime-Produktion erneut längere Zeit von zu Hause weg gewesen. Für das Paar, das beruflich stets eng zusammengearbeitet hatte, sei das ungewöhnlich gewesen. Nach der Tour habe James unglücklich und verändert gewirkt. Auch in Gesprächen hätten sie nicht herausfinden können, was sich verändert hatte. Ola habe ihn unterstützen und die Ehe retten wollen. Als James ihr Ende 2025 sagte, dass er über einen Auszug nachdenke, habe ihr das das Herz gebrochen. "Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt, und das ist beängstigend, aber ich versuche, mich Tag für Tag darin zurechtzufinden", erklärt sie.

Ola und James waren mehr als zwei Jahrzehnte verheiratet und arbeiteten als Profitänzer eng zusammen. Von 2006 bis 2015 gehörte Ola zum Ensemble von "Strictly Come Dancing". Selbst wenn sie und James mit anderen Tanzpartnern trainierten, seien sie nach ihren Angaben nur wenige Tage getrennt gewesen und hätten sich an den Showwochenenden wiedergesehen. Nach Bekanntwerden der Trennung äußerten sie sich zunächst gemeinsam auf Instagram. In ihrem Statement sprachen sie darüber, wie sehr sie das Ende ihrer Ehe belastete, und thematisierten auch James' psychische Probleme. Für Ola endet mit der Ehe zugleich eine enge Freundschaft und die berufliche Zusammenarbeit, die ihren gemeinsamen Alltag über Jahre geprägt hatte.

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Getty Images Ola Jordan in London 2018

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Getty Images Ola und James Jordan bei den The Sun Military Awards in London

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