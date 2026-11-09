Gülcan Kamps verrät kuriosen Still-Unterschied ihrer Kinder

Gülcan Kamps (44) hat eine ziemlich kuriose Erfahrung aus ihrem Alltag als Zweifachmama geteilt. Auf Instagram beantwortete die Moderatorin eine Frage, die ihr ihre Fans offenbar immer wieder stellen. Sie wollten wissen, worin sich ihre beiden Kinder eigentlich am meisten unterscheiden. Gülcans Antwort fiel zunächst eindeutig aus: "Kurze Antwort = alles!" Besonders beim Stillen merkt sie, wie verschieden die Geschwister sind. Ihr erstes Kind habe sie in fast zwei Jahren Stillzeit kein einziges Mal gebissen. Bei ihrem jüngsten Nachwuchs sieht das dagegen ganz anders aus. Dazu schreibt Gülcan: "Dieser kleine, runde Mops neben mir liegend und wundersüß schlummernd: innerhalb von sechs Monaten schon hunderte Male mit vier Zähnchen scharf wie Sushi-Messer." Eine Gemeinsamkeit haben ihre beiden Kinder aber doch: Sie seien von Anfang an richtig gute Nachtschläfer gewesen.

Dass Gülcan so offen über ihren Familienalltag spricht, kommt inzwischen eher selten vor. Seit sie Mutter von zwei Kindern ist, hält sie sich mit privaten Einblicken deutlich mehr zurück. Das weiß die Moderatorin auch selbst: "Ich weiß, meine Lieben, seit ich zwei Kids habe, erzähle ich relativ wenig Privates! Von daher hier jetzt ein ordentliches Update mit vielen Details!" Mit ihrem aktuellen Beitrag möchte sie ihre Fans nun wieder etwas mehr an ihrem Leben teilhaben lassen. Gleichzeitig interessiert sie sich für die Erfahrungen anderer Mütter und fragt ihre Community: "Wie war es bei euch Mamis?" Ihr erstes Kind kam im Dezember 2021 zur Welt. Am 24. April 2026 machte Gülcan dann öffentlich, dass sie erneut Mutter geworden ist. Die Namen und Geschlechter ihrer Kinder hält sie bis heute geheim. Auch ihre Gesichter zeigt sie in den sozialen Medien nicht erkennbar.

Gülcan und ihr Mann, der Unternehmer Sebastian Kamps, sind bereits seit 2007 verheiratet. Bis sich ihr Wunsch nach einer eigenen Familie erfüllte, dauerte es allerdings einige Jahre. Mit 33 begann die Moderatorin gemeinsam mit ihrem Mann, ihren Kinderwunsch aktiv anzugehen. Doch zunächst wollte es mit einer Schwangerschaft einfach nicht klappen. Auch zahlreiche Untersuchungen lieferten keine eindeutige Erklärung dafür. Gülcan gab die Hoffnung auf ein Baby trotzdem nicht auf. Im Dezember 2021 war es dann endlich so weit: Die beiden durften ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Im Frühjahr 2026 kam schließlich das zweite Baby dazu. Der Alltag mit zwei Kindern muss gut organisiert werden, wie Gülcan bereits in einem früheren Interview erzählte.

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Imago Gülcan Kamps bei der Eröffnung des umgebauten McDonald's-Restaurants in der Berliner Alboinstraße im September 2024

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Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps posiert für ihren Nachwuchs

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