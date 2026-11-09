Prinzessin Kate ehrt Queen Elizabeth II. mit ihren Ohrringen

Prinzessin Kate (44) setzte beim diesjährigen "Festival of Remembrance" in der Londoner Royal Albert Hall ein besonderes Zeichen. Die Frau von Prinz William (44) trug ein Paar funkelnde Diamantohrringe, die einst Queen Elizabeth II. (†96) gehörten, und erinnerte mit ihrer Schmuckwahl an die 2022 verstorbene Königin. Bei Kates Schmuckstücken handelt es sich Hello! zufolge um die "Diamond Orbital Pendant Earrings", die ebenfalls unter dem Namen "Queen's Diamond Pendant Earrings" bekannt sind. Die Ohrstecker sind mit Diamanten besetzt und haben ein florales Motiv. Daran hängt jeweils ein Element aus vier weiteren Diamanten, das zusätzlich von einer funkelnden Diamantfassung umrahmt wird. Laut dem Magazin soll Elizabeth die kostbaren Schmuckstücke bereits 2016 an Kate weitergegeben haben.

Kate kombinierte die besonderen Ohrringe mit einem gepunkteten, plissierten Midikleid von Alessandra Rich. Ein schwarzer Samtgürtel betonte ihre Taille, während schwarze High Heels ihren eleganten Auftritt abrundeten. Neben den Schmuckstücken setzte Kate bei der Veranstaltung noch weitere bedeutungsvolle Akzente: An ihrem Kleid trug sie die Regimentsbrosche der Irish Guards. Hinzu kam eine Mohnblumenanstecknadel, die in Großbritannien als Symbol des Gedenkens an gefallene Soldaten dient. So stand nicht nur der Schmuck, sondern Kates gesamter Look im Zeichen der Erinnerung.

Queen Elizabeth II. hatte die Diamantohrringe während ihrer langen Regentschaft mehrfach getragen. Dass sie die Schmuckstücke laut Hello! an Prinzessin Kate verschenkte, verleiht ihrem Auftritt eine besonders persönliche Bedeutung. Die Ohrringe erinnerten damit nicht nur an Elizabeths Rolle als Monarchin, sondern auch an die Verbindung zwischen den beiden Frauen innerhalb der Königsfamilie. Zudem besaß auch Kates Kleid einen familiären Gedenkbezug. Medienberichten zufolge hatte sie die Robe von Alessandra Rich bereits 2022 bei einem Gedenkgottesdienst für Prinz Philip (†99) getragen.

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Getty Images Prinzessin Kate besucht das Festival of Remembrance der Royal British Legion in der Londoner Royal Albert Hall

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William treffen zum Festival of Remembrance in der Royal Albert Hall in London ein

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