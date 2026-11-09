Robert De Niros Ex Toukie Smith ist mit 74 Jahren verstorben

Robert De Niros (83) Zwillinge geben eine traurige Nachricht bekannt: Toukie Smith ist tot. Das Model, das jahrelang an der Seite von Hollywoodstar Robert De Niro gelebt hatte, ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Ihre gemeinsamen Zwillinge Airyn und Julian De Niro bestätigten den Tod ihrer Mutter gegenüber The Hollywood Reporter. Demnach starb Toukie bereits am 4. November in einem Krankenhaus in New York City.

Wie ihre Familie mitteilte, hatte die "I Like It Like That"-Darstellerin schon seit vielen Jahren mit Multipler Sklerose zu kämpfen. Ihre Kinder beschrieben den Leidensweg als einen "langen, mutigen Kampf". Die chronische Erkrankung des Nervensystems hatte das Leben der einstigen Laufstegschönheit damit über einen langen Zeitraum begleitet. Geboren wurde Toukie im September 1952 in Philadelphia, damals noch unter dem Namen Doris Smith.

Im Jahr 1972 startete Toukie ihre Karriere als Model und lief im Laufe der Zeit für große Namen wie Hubert de Givenchy (†91), Thierry Mugler, Issey Miyake und Patrick Kelly. 1978 kürte das Kaufhaus Bloomingdale's sie sogar zum Model of the Year. Später zog es Toukie vor die Kamera: Nach einem Gastauftritt in "Miami Vice" übernahm sie ab 1989 in den letzten beiden Staffeln der NBC-Sitcom "227" die Rolle der Eva Rawley. Zudem stand sie für Filme wie "Joe's Apartment" und "The Preacher's Wife" vor der Kamera. Mit Robert ging sie von 1988 bis 1996 durchs Leben. Im Oktober 1995 wurden die beiden mithilfe einer Leihmutter Eltern von Airyn und Julian. Ein Jahr später ging das Paar jedoch getrennte Wege.

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Imago Robert De Niro und Toukie Smith 1990 in New York

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Imago Toukie Smith, Schauspielerin und Model

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