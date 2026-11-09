Selfie: Prinzessin Alexia (21) soll ein Tinder-Profil haben

Swipt sich Prinzessin Alexia (21) etwa durch die Datingwelt? Wie der niederländische Royal-Experte Evert Santegoeds im Podcast "Strikt Privé" berichtet, sei ihm auf der Datingapp Tinder ein mutmaßliches Profil der 21-jährigen Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) aufgefallen. Darauf soll ein Selfie zu sehen sein, das bislang nicht öffentlich bekannt war. Außerdem soll das Tinder-Profil mit Alexias Instagram-Account verknüpft sein. Für Evert sind diese beiden Details Beweis genug, dass es sich nicht um ein Fake-Profil handelt. Vollständig geklärt ist die Sache allerdings nicht. Bislang ist weder bekannt, ob Alexia den Account selbst angelegt hat und aktiv nutzt, noch ob sie über die Plattform wirklich einen Partner kennenlernen möchte. Weder die Prinzessin selbst noch das niederländische Königshaus haben sich bisher zu den Berichten geäußert.

Der Royal-Experte gibt sich in dem Podcast jedenfalls äußerst überzeugt. "Ich bin sicher, dass sie es ist. Es ist ein Selfie, das noch nie zuvor veröffentlicht wurde", erklärt der Royal-Experte im Podcast "Strikt Privé" zu seiner Entdeckung. Alexia lebt derzeit wegen ihres Studiums in London. In der britischen Hauptstadt wurde sie bereits mehrfach gemeinsam mit Freundinnen im exklusiven Club Loulou's gesichtet. Ob sie dort auch jemanden datet, ist nicht bekannt. Auch über ihr Liebesleben wurde in der Vergangenheit schon spekuliert: Damals kamen Gerüchte über eine mögliche Romanze zwischen Alexia und dem niederländischen Musiker Antoon auf. Auslöser war eine Beobachtung, bei der Alexia beim Einsteigen in ein Auto des Künstlers gesehen worden sein soll. Eine Beziehung haben jedoch weder Alexia noch Antoon jemals bestätigt. Ob die Prinzessin derzeit vergeben ist oder noch auf der Suche nach einem Partner ist, bleibt damit weiterhin unklar.

Dass Alexia gerne feiert, zeigte sie erst vor wenigen Wochen – und zwar in ganz besonderer Begleitung. Erst am 24. Oktober zeigte Alexia, dass sie neben ihrem Studium auch das Nachtleben genießt. Gemeinsam mit ihrer Mutter Máxima besuchte sie das Amsterdam Dance Event. Bei der Veranstaltung "Tonno Disko & Friends" im Hemkade in Zaandam blieben die beiden Royals offenbar nicht abseits des Geschehens. Stattdessen mischten sie sich unter die Elektrofans und tanzten ausgelassen mit Drinks in den Händen. Später ging die Party für die beiden sogar an einem ganz besonderen Ort weiter: Máxima und Alexia feierten direkt hinter dem Pult des Diskjockeys. Der gemeinsame Abend bot damit einen eher ungezwungenen Anblick der niederländischen Königsfamilie. Während Alexia sonst bei offiziellen Terminen an der Seite ihrer Familie auftritt, war sie bei dem Event in privater Feierlaune zu erleben.

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Imago Prinsjesdag: Prinzessin Alexia bei der Eröffnung des Parlamentsjahres in Den Haag

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Imago Prinzessin Alexia bei der königlichen Fotosession in der Hollandse Tuin in Park Clingendael in Den Haag

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