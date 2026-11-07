Britney Spears' Ex Paul Soliz zum zehnten Mal Papa geworden

Bei Paul Soliz wird es wohl nie langweilig: Der Ex-Freund von Britney Spears (44) ist zum sage und schreibe zehnten Mal Vater geworden. Seine Lebensgefährtin Victoria brachte bereits vor rund zwei Monaten eine Tochter zur Welt – für das Paar ist es das zweite gemeinsame Kind innerhalb nur eines einzigen Jahres. Das Paar lebt laut TMZ im San Fernando Valley in Los Angeles. Die beiden kennen sich schon seit der Highschool, hielten ihre Beziehung samt Nachwuchs jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Da offizielle Statements fehlen, bleibt ungeklärt, wie viele der zehn Kinder tatsächlich fest im gemeinsamen Haushalt wohnen und wie sie sich auf seine früheren Partnerschaften verteilen.

Bekanntheit erlangte Paul 2023, als er kurz nach Britney Spears' Trennung von Schauspieler Sam Asghari (32) mit der Sängerin anbandelte. Zuvor war er für Hausmeistertätigkeiten in ihrem Anwesen angestellt. Es folgte eine turbulente On-off-Beziehung mit der Popsängerin, die im April 2025 endgültig endete, als er seine Sachen abholte. Während der gemeinsamen Zeit baute Britney Berichten zufolge auch eine enge Bindung zu einigen seiner Kinder auf und unternahm regelmäßige Ausflüge mit ihnen. Trotz der wilden gemeinsamen Zeit verlief die Trennung letztlich harmonisch: Beide sind bis heute befreundet und stehen weiterhin in regelmäßigem Kontakt.

Bei Britney selbst verläuft das Leben nach der Trennung von Paul in ruhigeren Bahnen: Die Popsängerin genießt ihr Leben aktuell als Single und betont, derzeit keine feste Beziehung zu suchen. Auf Social Media teilt sie weiterhin ihre Tanzeinlagen und schätzt vor allem ihre persönliche Unabhängigkeit abseits des großen Medienrummels. Britney hat zwei inzwischen erwachsene Söhne, Sean Preston (21) und Jayden James (20), aus der Ehe mit Kevin Federline (48). Zu ihnen pflegt sie heute nach eher angespannten Phasen offenbar wieder regelmäßigeren Kontakt. Während ihr Ex-Freund mit seiner Großfamilie für Schlagzeilen sorgt, blickt die Popsängerin gelassen in die Zukunft und setzt ihren Fokus voll und ganz auf das eigene Wohlbefinden.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Anzeige Anzeige