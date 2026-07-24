KJ Apa spricht über Kämpfe mit Essstörung bei "Riverdale"

KJ Apa (29) hat im "Wildmen"-Podcast über eine der dunkelsten Phasen seines Lebens gesprochen. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Archie Andrews in der Teenie-Serie Riverdale bekannt wurde, öffnete sich im Podcast von Dylan Sprouse (33) über seinen Kampf mit Sucht und einer Essstörung während der Dreharbeiten. "Ich hatte so viele Dinge, die ich getan habe und die so ungesund waren, die sich wohl durch die ganze Show gezogen haben – vielleicht wegen der Umgebung, weil ich ständig das Shirt ausziehen musste. Schon allein den Ruhm zu erleben", erklärte der 29-Jährige. Er beschrieb, wie er sich damals zugleich angewidert und bestätigt gefühlt habe, wenn Paparazzi ihn fotografierten.

Besonders eindringlich schilderte KJ eine Episode während der Quarantäne in Vancouver. Er habe allein in seiner Wohnung versucht, nüchtern zu bleiben und gleichzeitig Gewicht zu verlieren. Mitten in der Nacht habe er massenhaft bei McDonald's bestellt – mehrere Big Macs, McNuggets, Pommes und einen Milchshake. Nach dem ersten Verschlingen habe er es sofort bereut. Was dann folgte, beschrieb der Schauspieler selbst als "eklig", aber als perfektes Beispiel für seine Suchtstruktur: Er urinierte auf die verbleibenden Speisen, übergab sich – und aß das Essen 20 Minuten später trotzdem weiter. Dylan Sprouse ordnete die Szene in ein größeres Muster ein: "Du musstest dich auch selbst bestrafen und es dir schwerer machen." KJ stimmte dem zu. Mittlerweile sei er seit eineinhalb Jahren nüchtern, wie er im Podcast betonte.

Auch Cole Sprouse (33), Dylans Zwillingsbruder und ebenfalls Teil des "Riverdale"-Ensembles, kam im Podcast zur Sprache. KJ erzählte, dass Cole ihn einmal in einem Stripclub ins Gesicht geschlagen habe, nachdem er erfahren hatte, dass KJ wieder Drogen konsumierte. "Er schlug mich, weil viele meiner engen Freunde sich zu dieser Zeit Sorgen um mich machten. Es war ein Schlag aus Liebe", sagte KJ. Dylan ergänzte, es sei "so etwas wie ein Aufweckschlag" gewesen. KJ und Cole verbindet nach eigener Aussage eine enge Freundschaft.

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Getty Images KJ Apa beim Emporio Armani Fragrances "Stronger With You" Launch-Event in Venice, Mai 2025

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Getty Images Der "Riverdale"-Cast

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