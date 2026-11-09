Alter Clip zeigt Russell Brands Frust über Zeit in der Zelle

Ein alter TV-Ausschnitt von einem Interview mit Russell Brand (51) aus dem Jahr 2014, den die britische Zeitung Mirror jetzt wiederentdeckte, sorgt aktuell für großes Aufsehen. In "The Jonathan Ross Show" sprach der britische Comedian und Schauspieler damals mit Moderator Jonathan Ross und Gast Lindsay Lohan (40) über seine früheren Festnahmen. Russell betonte zwar, nie im Gefängnis gesessen zu haben. Allerdings sei er zeitweise in Polizeizellen festgehalten worden. "Nein, manchmal ließen sie mich eine Weile in Polizeizellen. Das gefiel mir nicht besonders. Dort ist es ermüdend, es ist einsam. Es ist schwer, eine Beziehung aufzubauen", erklärte er damals in der Sendung. Heute bekommen diese Worte einen ganz anderen Beigeschmack: Der Schauspieler wurde wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen und sitzt nun tatsächlich in Haft. Wie lange der Schauspieler im Gefängnis bleiben muss, steht derzeit noch nicht fest. Das Strafmaß soll erst bei einem weiteren Gerichtstermin verkündet werden.

In dem alten TV-Gespräch verglich Russell außerdem seine Festnahmen in Großbritannien und den USA. Eine Verhaftung in New Orleans sei besonders unangenehm gewesen. Alle anderen hätten dort orangefarbene Overalls getragen, weshalb er sich ausgeschlossen gefühlt habe. Über die britischen Haftbedingungen sagte der Comedian: "Die Polizei ist hier zunächst einmal viel freundlicher, wir werden vorne und nicht hinter dem Rücken mit Handschellen gefesselt. In den Polizeiautos sitzt man so eingequetscht. Und sie haben mir all meine Drogen weggenommen. In der Zelle ist es langweilig, gerade dann braucht man Drogen, um die Anspannung zu nehmen. Eigentlich ist das grausam." Vor seiner aktuellen Inhaftierung durfte sich der Comedian nicht mehr von seinen Kindern verabschieden. Der Richter befürchtete, dass er fliehen und nicht zur Strafmaßverkündung erscheinen könnte. Russell antwortete darauf lautstark: "Ja, Mylord."

Russell wurde nach einem vierwöchigen Prozess am Southwark Crown Court in London wegen vier schwerer Sexualstraftaten für schuldig befunden. Ihm werden eine Vergewaltigung und drei sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Die Vergewaltigung betraf eine damals 21-jährige Frau, der er im Jahr 2009 nach einem Comedyauftritt im Hammersmith Apollo begegnet war. Die drei sexuellen Übergriffe richteten sich gegen eine MTV-Mitarbeiterin in einer Bar in Soho, eine Frau in den Studios von Choice FM sowie eine Mitarbeiterin von Channel 4. Insgesamt musste er sich wegen sieben Anklagepunkten verantworten. Dazu gehörten drei Vergewaltigungsvorwürfe, drei Vorwürfe sexueller Übergriffe und der Vorwurf eines versuchten unsittlichen Angriffs. Der Richter stellte dem Schauspieler eine "beträchtliche Freiheitsstrafe" in Aussicht und ordnete bis zur Strafmaßverkündung Haft an. In welchem Gefängnis Russell seine Strafe absitzen wird, ist bislang nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

Anzeige Anzeige