Diese besondere Zahl prägt Moritz Bleibtreus Leben

Moritz Bleibtreu (55) verbindet mit der Zahl 13 etwas ganz Besonderes. Der Grund dafür liegt in seinem Geburtsdatum: Der Schauspieler kam am 13. August 1971 zur Welt, und zwar ausgerechnet an einem Freitag, dem 13. Im aktuellen Interview mit Playboy hat er jetzt verraten, dass dieser Umstand sein Verhältnis zu der Zahl bis heute prägt. Sich selbst bezeichnet er als "nicht wirklich" abergläubisch. Mit so einem Geburtstag sei man für ein kleines bisschen Aberglauben allerdings geradezu prädestiniert, findet der Filmstar. Während die Zahl 13 für viele als Unglückszahl gilt, verbindet Moritz mit ihr etwas ganz anderes. Er hat sie bewusst zu seiner persönlichen Glückszahl gemacht und ihr damit eine positive Bedeutung gegeben. Seitdem begleitet sie ihn durch den Alltag und begegnet ihm immer wieder in den unterschiedlichsten Situationen.

Ganz sicher ist sich der Darsteller allerdings nicht, ob ihm die 13 wirklich auffällig oft begegnet. Es könnte auch sein, dass er sie nur deshalb bemerkt, weil sie ihm so viel bedeutet. "Was war zuerst da, die Henne oder das Ei? Sehe ich diese Zahl irgendwo, weil ich sie sehen will? Oder ist sie tatsächlich da und bedeutet etwas Spezielles? Das ist eine Frage, die man wahrscheinlich nie beantworten kann", sagte er dem Magazin, wie Kurier berichtet. Dass Moritz auch dem Unerklärlichen gegenüber aufgeschlossen ist, spiegelt sich in seinem aktuellen Projekt wider. Die Mysterythrillerserie "Ritus" beschäftigt sich mit Aberglauben, alten Mythen und geheimnisvollen Ritualen. Auch jenseits der Dreharbeiten interessiert sich der Schauspieler für solche Themen. Besonders Geschichten über Trolle, Elfen, Außerirdische und Drachen haben es ihm angetan. Auf die Frage, bei welchem dieser Wesen er sich vorstellen könne, dass es tatsächlich existiert, hatte er eine klare Antwort parat: "Bei allen. Ich bin tatsächlich immer eher geneigt, so etwas zu glauben."

Moritz' Faszination für das Mystische reicht bis in seine Kindheit zurück. Besonders lebhaft ist ihm bis heute die Erinnerung an seinen ersten Horrorfilm geblieben, der ihm damals einen gehörigen Schrecken einjagte. "Absolut, kann ich Ihnen sogar ganz genau sagen, denn das war schlimm, richtig traumatisch: Mein erster Horrorfilm war 'Dracula' in Schwarz-Weiß. Oh mein Gott, ich bin gestorben", erinnerte sich der dreifache Vater im Gespräch mit dem Magazin. Auch in der Liebe kommt es für den Schauspieler auf ein bestimmtes Detail an. Für ihn ist gemeinsamer Humor entscheidend, weil man dadurch viel über einen möglichen Partner erfahre. Fehlt diese Gemeinsamkeit, wird es aus seiner Sicht kompliziert. "Wenn man nicht über die gleichen Dinge lachen kann, wird das in einer Beziehung ganz schwierig", erklärte Moritz im Interview mit Playboy.

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Getty Images Moritz Bleibtreu bei der Premiere von "Cortex"

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Getty Images Moritz Bleibtreu, Schauspieler

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ActionPress Moritz Bleibtreu, Schauspieler