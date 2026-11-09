Russell Brand will gegen Verurteilung Berufung einlegen

Russell Brand (51) will sein Urteil offenbar nicht akzeptieren. Der britische Schauspieler und Comedian plant, gegen seine Verurteilung wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe Berufung einzulegen. Das berichtet TMZ und beruft sich dabei auf mehrere Quellen. Demnach sind seine Anwälte bereits dabei, die nötigen juristischen Unterlagen vorzubereiten. Offiziell eingereicht wurde die Berufung bislang allerdings noch nicht. Die Gespräche über das weitere rechtliche Vorgehen sollen erst in der vergangenen Woche begonnen haben. Mit dem Schritt wehrt sich Russell gegen die Entscheidung des Southwark Crown Court in London. Dort war er zu einer Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Ob und wann das Berufungsverfahren tatsächlich in Gang kommt, ist derzeit noch offen. Weder Russell selbst noch sein Anwaltsteam haben sich bisher öffentlich zu den Plänen geäußert.

Dem Urteil war ein vierwöchiger Prozess vorausgegangen. Am Ende sprach eine Jury den Briten in einem Fall der Vergewaltigung und in drei Fällen des sexuellen Übergriffs schuldig. Insgesamt waren drei Personen betroffen. Nun soll das Verteidigerteam alles daransetzen, diese Entscheidung anzufechten. Mehrere Insider erklärten gegenüber TMZ, die Juristen seien momentan damit beschäftigt, die Berufungsunterlagen "auszuarbeiten". Welche Argumente die Anwälte dabei konkret vorbringen wollen, ist bislang nicht bekannt. Bei der Verkündung des Strafmaßes fand der Richter deutliche Worte. Bevor er das Urteil bekanntgab, kritisierte er Russells Umgang mit den drei Betroffenen scharf. Das Strafmaß von mehr als zehn Jahren Gefängnis gehört damit zu den aufsehenerregendsten Urteilen gegen einen britischen Prominenten der vergangenen Jahre.

Russell war bei dem Gerichtstermin, an dem das Strafmaß verkündet wurde, persönlich anwesend. Unterstützung bekam er dabei von seiner Ehefrau Laura Gallacher (39), die den Termin an seiner Seite verfolgte. Die beiden sind seit 2017 verheiratet. Zuvor war der Brite mit der Sängerin Katy Perry (42) von 2010 bis 2012 verheiratet gewesen. Bekannt wurde Russell zunächst als Stand-up-Comedian und Moderator im britischen Fernsehen. Später gelang ihm auch in Hollywood der Durchbruch: Er stand unter anderem für die Komödien "Nie wieder Sex mit der Ex" und "Männertrip" vor der Kamera. Darüber hinaus machte er sich als Autor einen Namen und veröffentlichte mehrere Bücher, darunter seine Autobiografie "My Booky Wook". In den vergangenen Jahren war er vor allem mit eigenen Onlineformaten präsent, bevor die Vorwürfe gegen ihn öffentlich wurden.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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