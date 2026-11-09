Will Katze wieder abgeben: Fans machen Sara Kulka Vorwürfe

Sara Kulka (36) hat eine schwere Entscheidung getroffen: Die zugelaufene Katze, die sie vor wenigen Tagen aufgenommen hatte, soll nicht dauerhaft bei ihr und ihren Töchtern Mathilda und Annabell bleiben. Ein Nachbar hatte das kranke, pechschwarze Tier bei dem Realitystar in Leipzig abgegeben. Offenbar ist die Katze herrenlos, zudem trägt sie keinen Chip. Auf Dauer die Verantwortung für ein weiteres Lebewesen zu übernehmen, traut sie sich angesichts ihrer derzeitigen Lage aber nicht zu. "Ich würde gerne transparent mit euch sein. Ich bin gerade psychisch instabil, finanziell läuft es auch nicht gut", erklärte die zweifache Mutter auf Instagram. Die Verantwortung für ihre Kinder und für sich selbst habe derzeit Vorrang. Bei einem Teil ihrer Community kommt das allerdings gar nicht gut an. Manche Follower werfen Sara Egoismus vor, weil sie die Katze wieder abgeben möchte. Stattdessen will sie für das Tier ein liebevolles neues Zuhause finden.

Einige Fans hatten Sara geraten, die Katze zu behalten, weil sie ihr guttun könnte. Dieser Einschätzung widersprach die 36-Jährige auf Instagram deutlich: "Das, was ich brauche, ist eine Therapie und finanzielle Stabilität. Und absolut kein Lebewesen, für das ich mehrere Jahre Verantwortung tragen soll, weil ich gerade nicht auf mein Leben klarkomme." Schon jetzt fühle sie sich mit der Katze überfordert. Hinzu komme, dass ihre beste Freundin und deren Kinder stark allergisch seien und sie mit einer Katze nicht mehr zu Hause besuchen könnten. "Meine Freunde sind meine Familie und ich würde mich immer für sie entscheiden", betonte Sara. Emotional würde sie die Katze zwar gern behalten, doch "rational gesehen sprechen mindestens zehn Sachen dagegen, dass sie bei uns ist". Über die heftigen Reaktionen zeigte sie sich schockiert. Sie habe sich um das Tier gekümmert und die Tierarztkosten übernommen. Daraus entstehe für sie aber keine Verpflichtung, es für immer zu behalten.

Erst Ende Oktober hatte Sara Einblicke in ihre seelische Belastung gegeben. In einem Reel präsentierte das Model sein unaufgeräumtes Zuhause und erklärte, das Chaos in den Räumen spiegele das Durcheinander in seinem Kopf wider. Trotz ihrer Erschöpfung riss sich die Zweifachmama damals zusammen. Wie in jedem Jahr wollte sie ihren Töchtern ein schönes Halloweenfest bereiten und verwandelte den Wohn- und Essbereich mit einer aufwendigen Dekoration in eine passende Grusellandschaft. Auch bei der Frage, was mit der Katze passiert, rückt Sara nun das Wohl ihrer Kinder in den Mittelpunkt. Unterstützung bekommt sie dabei von engen Freunden. Sara teilte eine WhatsApp-Nachricht mit ihren Followern, in der ihr diese versichern, dass sie hinter ihr stehen, ganz egal, wie sie sich entscheidet. Für die Leipzigerin ist diese Unterstützung ein Zeichen echter, wahrer Freundschaft.

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Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Social-Media-Bekanntheit

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Imago Model Sara Kulka im Juni 2023 in Hamburg

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