Russell Brands Anwalt nennt Vergewaltigung "kurzes Versagen"

Russell Brands (51) Anwalt sorgt mit seiner Verteidigungsstrategie ordentlich für Aufsehen. Bei der Anhörung zum Strafmaß vor dem Southwark Crown Court in London sprach Ian Winter KC am Montag über die Vergewaltigung einer damals 21-Jährigen im Jahr 2009 in Brands Haus. Laut Daily Mail nannte Winter die Tat ein "kurzes, momentanes, völliges Versagen". Sein Mandant sei ein Mann gewesen, der "zu weit ging und sich über die erteilte Einwilligung hinweggesetzt hat", erklärte der Jurist weiter. Die Tat sei weder geplant noch vorsätzlich gewesen.

Auch einen Übergriff aus dem Jahr 2004 spielte Winter herunter: Damals hatte Russell einer Frau in einer Bar im Londoner Stadtteil Soho an die Brüste gegriffen. Der Verteidiger sprach von einem "sehr, sehr kurzen Vorfall". Das Opfer sei "überhaupt nicht besonders schutzbedürftig" gewesen. Wer angetrunken sei, gelte deshalb noch nicht als besonders schutzbedürftig. Russell war wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe aus den Jahren 2004 bis 2009 schuldig gesprochen worden. Am Ende verurteilte ihn das Gericht zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft.

Die Staatsanwältin Riel Karmy-Jones KC widersprach Brands Verteidigung deutlich. Ihrer Ansicht nach war das Vergewaltigungsopfer sehr wohl besonders schutzbedürftig. Russell hatte die Frau vor der Tat dazu gedrängt, zu duschen und sich die Zähne zu putzen. Danach sollte sie sich mit Tüchern säubern. Das wertete die Anklägerin als "Erniedrigung" und "Demütigung", wie Daily Mail berichtet. Winter hatte dieses Verhalten in einer schriftlichen Einlassung mit der Vergangenheit seines Mandanten als Alkoholiker begründet. Es sei "nicht völlig überraschend", dass ein ehemaliger Alkoholiker bei einer Intimpartnerin keinen Alkohol im Atem riechen wolle, wenn Sex erwartet und beabsichtigt gewesen sei.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Instagram / russellbrand Russell Brand im April 2025

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