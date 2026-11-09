Netflix wirft bald Brad Pitts rasanten Actionkracher raus

Wer den rasanten Actionfilm Bullet Train mit Brad Pitt (62) noch nicht gesehen hat, hat nicht mehr allzu viel Zeit: Netflix wird den Streifen schon bald aus dem Programm nehmen. Der 30. November 2026 ist der letzte Tag, an dem man den Film auf der Streamingplattform anschauen kann. Brad spielt darin die Rolle des glücklosen Auftragskillers Ladybug. Sein Job klingt zunächst einfach, gerät in einem japanischen Hochgeschwindigkeitszug zwischen Tokio und Kyoto jedoch völlig aus den Fugen. Neben dem Hollywoodstar ist auch der restliche Cast prominent besetzt: Joey King (27), Aaron Taylor-Johnson (36), Brian Tyree Henry (44), Zazie Beetz (35) und Musiker Bad Bunny (32) stehen ebenfalls vor der Kamera.

In "Bullet Train" will Ladybug eigentlich nur noch einen ruhigen Auftrag über die Bühne bringen. An Bord des Zuges trifft er allerdings auf einige internationale Killer mit sehr verzwickten Geschichten. Ihre Missionen hängen miteinander zusammen und kommen sich immer wieder in die Quere. Regie führte bei "Bullet Train" David Leitch (50). Der Filmemacher hat sich in den vergangenen Jahren mit so einigen Actionproduktionen einen Namen gemacht. So war er auch für die Filme "Atomic Blonde", Deadpool 2 und "The Fall Guy" verantwortlich. Bei Kritikern und Zuschauern kommt der Film gemischt an: Auf Rotten Tomatoes bewerteten 53 Prozent der Kritiker den Streifen positiv. Beim Publikum fiel das Urteil mit 76 Prozent deutlich milder aus. Einige Nutzer zeigen sich besonders begeistert: "Witzig, actionreich und dem Titel absolut angemessen. Die Actionszenen und der vielfältige Cast machen den Film sehr unterhaltsam."

Doch nicht alle Zuschauer sind von seinem Zugabenteuer restlos überzeugt. Manche Stimmen loben zwar den hohen Unterhaltungswert und die witzige Energie der Darsteller. Gleichzeitig kritisieren sie aber, dass die Handlung und die Figuren zu oberflächlich seien. Auch das Ende sei für einige etwas schwach. Wer sich jedoch ein eigenes Bild vom Actionstreifen machen möchte, sollte nicht zu lange warten. Aber während für "Bullet Train" der Abschied aus dem Netflix-Programm näher rückt, hat der Streamingdienst für November bereits reichlich Nachschub angekündigt.

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Imago Brad Pitt in "Bullet Train", 2022

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Getty Images Brian Tyree Henry, Joey King, Brad Pitt und Aaron Taylor-Johnson

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