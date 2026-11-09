Erste Solo-Headlinerin: Pink schreibt Geschichte in Vegas

Pink (47) hat große Neuigkeiten für ihre Fans: Die Sängerin wird zum ersten Mal in ihrer Karriere eine eigene Konzertresidenz spielen. Ab dem 29. September 2027 steht sie für insgesamt neun Shows in der Sphere in Las Vegas auf der Bühne. Das kündigte die dreifache Grammy-Preisträgerin am Montag unter anderem auf ihrem Instagram-Kanal an. Sie ist die erste Solokünstlerin, die in dem 2023 eröffneten Hightech-Veranstaltungsort als Headlinerin auftritt. Mit No Doubt war dort zuvor zwar bereits eine von Gwen Stefani (57) angeführte Band aufgetreten, eine Frau allein stand aber noch nie an der Spitze einer Konzertreihe. Auf Social Media zeigte sich Pink jetzt begeistert von dem Projekt: "Diese Idee brodelt schon seit Jahren, und endlich kann ich sie mit euch allen teilen. Lasst uns feiern! Die Höhen, die Tiefen, das Neue, das Beängstigende, das noch nie Dagewesene." Zudem betonte sie: "Zum ersten Mal gebe ich einer Show ein Zuhause, und ich hoffe, ihr besucht mich. Es ist meine allererste Residenz. Sphere Vegas, 2027. Ich kann es kaum erwarten, euch bei mir zu begrüßen."

Die Termine stehen bereits fest: Nach dem Auftakt am 29. September tritt die Musikerin am 1., 2., 6., 8., 9., 27., 29. und 30. Oktober 2027 auf. Laut Ticketmaster sollen sämtliche Auftritte um 21 Uhr Ortszeit beginnen. Der Künstlervorverkauf für die ersten sechs Shows startet am 18. November um 10 Uhr pazifischer Zeit. Tickets für die letzten drei Shows sind im Vorverkauf ab 12 Uhr erhältlich. Der reguläre Ticketverkauf folgt dann am 20. November um 10 Uhr. Zusätzlich können Besucher Konzert- und Hotelpakete buchen. Dazu gehören unter anderem Arrangements mit zwei Übernachtungen im The Venetian Resort Las Vegas und weitere VIP-Erlebnisse. Die Sphere ist vor allem für ihre gigantische LED-Fläche bekannt, die das Publikum rundum umgibt, sowie für ihre immersive Soundtechnik. Im Programmjahr 2027 stehen dort neben der Musikerin unter anderem auch Metallica, Rush, Carín León und John Mayer (49) auf der Bühne.

Mit der Residenz kehrt Pink für eine längere Konzertreihe auf die Bühne zurück. In den Jahren 2023 und 2024 war sie bereits mit großen Tourneen wie der "Summer Carnival"-Tour und der "Trustfall"-Tour unterwegs gewesen. Die Ankündigung fällt zudem in ein besonderes Jubiläumsjahr: Ihr Durchbruchalbum "Missundaztood" feiert 2026 sein 25-jähriges Bestehen. Auf der Platte finden sich Hits wie "Get the Party Started", "Just Like a Pill", "Don't Let Me Get Me" und "Family Portrait". Neben ihren Plänen für Las Vegas könnte der Sängerin bald noch eine weitere Ehre zuteilwerden. Gemeinsam mit Lady Gaga (40), Shakira (49) und weiteren Musikgrößen ist sie für die Aufnahme in die Songwriters Hall of Fame 2027 nominiert. Insgesamt stehen 26 Songwriter und Songwriterteams zur Wahl. Lediglich sechs von ihnen werden aufgenommen. Wer es geschafft hat, soll im Januar 2027 bekanntgegeben werden.

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