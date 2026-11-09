Shitstorm: Fans klären Carmen Geiss über Kimono-Kultur auf

Carmen Geiss (61) sorgt mit einem Kimono-Auftritt in Japan für heftige Kritik im Netz. Die Realitybekanntheit ist aktuell mit ihrer Familie in Japan unterwegs und hat sich in Kyoto in einen traditionellen Kimono gehüllt. Diesen Auftritt nutzte die Ehefrau von Robert Geiss (62) aber nicht nur für ein Urlaubsvideo. Sie machte damit auch Werbung für das familieneigene Modelabel Roberto Geissini. In einem kurzen Instagram-Reel ließ sie kein gutes Haar an dem Gewand. "Hier habe ich weder Brüste noch Taille noch Hintern", erklärte Carmen in dem Video. Auch in der Bildunterschrift machte sie sich über ihre Silhouette lustig: "Sumo-Kampf im Kimono! Ich fühle mich wie ein groß verpacktes Weihnachtsgeschenk, keine Brüste, keine Kurven mit Airbag hinten." Den Auftritt verband die Unternehmerin direkt mit Werbung für das familieneigene Modelabel. "Da ist mir meine Roberto Geissini Kollektion lieber", schrieb sie weiter. Gerade diese Kombination aus spöttischem Vergleich und Eigenwerbung kam bei einem Teil ihrer Community überhaupt nicht gut an.

Bei ihren Followern kommt die Mischung aus Kimono-Spott und Werbung für die eigene Mode allerdings nicht so gut an. In der Kommentarspalte unter ihrem Beitrag machen einige Nutzer ihrem Ärger Luft. Ein Nutzer kritisierte Carmens Werbeaktion und warf ihr mangelndes Wissen über die japanische Tradition vor: "Dumme Werbung für die eigene Kollektion. Die Frau hat keine Ahnung von Kultur." Ein anderer kommentierte sarkastisch: "Sumo im Kimono. Wer kennt es nicht?" Andere Fans nutzten die Diskussion, um Carmen über die gewünschte Passform des Gewands aufzuklären. Sie wiesen darauf hin, dass die gerade, zylinderförmige Silhouette beim traditionellen Kimono ausdrücklich beabsichtigt ist. Beim Anlegen werden Brust und Taille optisch ausgeglichen, damit eine gleichmäßige Form entsteht. Genau die fehlende Betonung ihrer Kurven, über die sich Carmen in ihrem Clip beschwerte, gehört somit zum traditionellen Erscheinungsbild. Viele Reaktionen richteten sich deshalb nicht grundsätzlich gegen ihren Kimono-Auftritt, sondern gegen die abwertende Darstellung des Kleidungsstücks und dessen Einsatz als Kontrast zur eigenen Kollektion.

Der Begriff Kimono stammt aus dem Japanischen und bedeutet wörtlich übersetzt "Anziehsache". Die Geschichte des Gewands reicht bis ins achte Jahrhundert zurück. Anfangs waren Kimonos eher schlicht gestaltet. In der wohlhabenden Edo-Zeit entwickelten sie sich jedoch zu farbenprächtigen, kunstvoll gearbeiteten und besonders kostbaren Kleidungsstücken. Für Carmen ist es nicht das erste Mal, dass sie mit ihrem Styling im Urlaub aneckt. Bereits während einer Thailandreise zu Jahresbeginn zeigte sich der Realitystar mit blonden Braids, die eng am Kopf geflochten waren. Auch bei diesem Look ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten: Schon damals warfen ihr Fans vor, die historischen und kulturellen Hintergründe der Frisur nicht zu kennen. Nun steht mit ihrem Kimono-Video erneut die Frage nach ihrem Umgang mit kulturell bedeutsamer Kleidung und Gestaltung im Mittelpunkt der Kommentare.

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss zeigt ihren finalen Make-up-Look

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Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Februar 2026

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