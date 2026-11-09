So emotional startet Ralf Dümmels Show "Die Millionenidee"

Für Ralf Dümmel (59) beginnt das Abenteuer seiner ersten eigenen TV-Show mit großen Gefühlen. Der Unternehmer trifft in der Auftaktfolge von "Die Millionenidee" auf den 19 Jahre alten Jerimo Kochs und dessen Eltern Stefanie und Heino – und diese haben mit gesundheitlichen Schicksalsschlägen zu tun, die ihren Alltag stark beeinflussen. Jerimos Mutter ist taubblind. Sein Vater hört schlecht und kann auf einem Auge nichts sehen. Hinzu kommt: Bei Heino wurde vor Kurzem ein bösartiger Hirntumor festgestellt.

Jerimo lebt mit Stefanie und Heino unter einem Dach. Deshalb bekommt er jeden Tag hautnah mit, wo seine Eltern wegen ihrer Einschränkungen an Grenzen stoßen. Aus diesen Erfahrungen heraus entwickelt er praktische Lösungen, die vor allem seiner Mutter das Leben einfacher machen sollen. So kam Jerimo auch die Idee für Happy Hotty, eine Wärmflasche mit integrierter Aromatherapie, mit der er sich an den Unternehmer wendet. Ralf ist schwer beeindruckt von dem Produkt. Am Ende zahlt sich Jerimos Einsatz aus: Mit seiner Geschäftsidee überzeugt er, schafft es bis ins Finale von "Die Millionenidee" und gewinnt. "Ab jetzt bist du Unternehmer und wir sind Partner", gratulierte Ralf Jerimo am Ende der Folge zu seinem Erfolg und resümiert: "Geschäftlich würde ich fast sagen, einer der bewegendsten Momente meines Lebens."

Das Interesse an dem neuen Format war groß: Wie Joyn berichtete, gingen aus ganz Deutschland insgesamt 6.598 Bewerbungen ein. Die erste Folge ist am Sonntag, dem 8. November, ausgestrahlt worden. Anders als bei Die Höhle der Löwen, wo Ralf seit 2016 als Investor zugange ist, brauchen die Teilnehmer weder ein gegründetes Start-up noch einen Businessplan oder einen fertigen Prototypen. Schon eine Idee oder eine erste Skizze kann reichen. Ralf und sein Team bringen ausgewählte Einfälle dann bis zur Marktreife. Die fertigen Produkte sollen jeweils am Montag nach der passenden Folge deutschlandweit bei Lidl erhältlich sein. Das finanzielle Risiko für die Entwicklung trägt der Unternehmer selbst. Bleibt nach Abzug aller Kosten ein Gewinn übrig, teilen er und die jeweiligen Ideengeber diesen zu gleichen Teilen.

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Joyn/Svenja Blobel Ralf Dümmel, Unternehmer

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IMAGO / STAR-MEDIA Ralf Dümmel, Unternehmer

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