"One Tree Hill": Sophia Bush erlebte sexuelle Übergriffe

In ihren Memoiren "And I Will Tell You Mine" rechnet Sophia Bush (44) erneut mit Mark Schwahn (60) ab, dem Erfinder der Teenieserie "One Tree Hill". Im Gespräch mit The Times erzählte die Schauspielerin, ihr einstiger Boss habe sie am Set angefasst. Von 2003 bis 2012 gehörte sie zur Besetzung, doch damals behielt sie die Vorfälle für sich, aus Sorge, ihren Job zu verlieren. Erst 2017, als die #MeToo-Bewegung weltweit an Fahrt gewann, machte sie ihre Erlebnisse öffentlich. Heute erinnert sie sich an eine Zeit voller Angst und Alleinsein. Dass das Brechen ihres Schweigens etwas gekostet hat, steht für sie fest: Ihre Karriere habe unter ihrer Offenheit gelitten.

Gegenüber The Times fand Sophia deutliche Worte für das Verhalten ihres damaligen Vorgesetzten: "Du wirst von deinem Chef begrapscht, der alt genug ist, um dein Vater zu sein ... das ist ein Alarmsignal." Am meisten schmerzt sie, dass die Frauen am Set nie offen miteinander redeten. "Ich wünschte, wir hätten nicht solche Angst davor gehabt, in Echtzeit miteinander über die schlimmsten Aspekte davon zu sprechen, sodass wir es in Echtzeit hätten stoppen können. Aber wenn du denkst, dass es nur dir so geht, bist du irgendwie isoliert und verängstigt. Es sollte nicht die Aufgabe junger Frauen sein, so etwas zu lösen", sagte sie. Auch wegen einer Whirlpoolszene, in der sie nackt erscheinen sollte, sei es zum Krach gekommen: Mark habe sie angebrüllt und ihre Figur zudem immer wieder in Unterwäsche schreiben lassen. 2017 warfen ihm zwei Autorinnen der Serie ebenfalls sexuelle Belästigung vor, woraufhin er bei "The Royals" seinen Posten räumen musste. Laut The Times äußerte er sich nie öffentlich dazu.

Neben der Zeit bei "One Tree Hill" beleuchtet Sophia in ihrem Buch eine weitere dunkle Phase, nämlich die Zusammenarbeit mit einem älteren Kollegen bei "Chicago PD". Ihr damaliger Pressesprecher riet ihr, über einen sexuellen Übergriff zu schweigen. In Monica Lewinskys (53) Podcast "Reclaiming" nannte sie die Produktion nicht beim Namen, sprach aber von einem andauernden beruflichen Trauma. Der Mann hätte ihr Vater sein können, die Lage sei in jeder Hinsicht missbräuchlich gewesen. Ihr Körper reagierte mit Nesselsucht, starken Gewichtsschwankungen, Haarausfall und Schlaflosigkeit, dazu kam eine lähmende Angst. Später stellten Ärzte bei ihr eine posttraumatische Belastungsstörung fest. Nach ihrem Abschied entschuldigte sich ein Verantwortlicher des Senders bei ihr für das, was getan oder versäumt worden war. Sophia selbst arbeitete die Zeit in einer intensiven Therapie auf.

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Getty Images Sophia Bush bei den GLAAD Media Awards im März 2025

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Getty Images Joe Davola, Paul Johansson, Sophia Bush und Mark Schwahn bei "Ein Abend mit One Tree Hill" in L.A.

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Getty Images Der "One Tree Hill"-Cast im Jahr 2004