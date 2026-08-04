"Scrubs" legt schon bald nach: Staffel 10 startet im Herbst

Gute Nachrichten für alle Fans von Scrubs – Die Anfänger: Das Revival der Kultserie geht jetzt deutlich schneller weiter als erwartet. Wie aus dem neuen Programmplan des US-Senders ABC hervorgeht, startet die nächste Staffel bereits am 30. September 2026. Zum Auftakt werden sogar direkt zwei neue Folgen ausgestrahlt. Mit dabei sind erneut Zach Braff (51) als J.D., Donald Faison (52) als Turk und Sarah Chalke (49) als Elliot, die wieder ins Sacred Heart Hospital zurückkehren. Während die neuen Episoden in den USA also bald anlaufen, fragen sich deutsche Fans nun, wann Disney+ nachzieht.

Ein genauer Termin für Deutschland steht zwar aktuell noch nicht fest, Moviepilot wagt jedoch bereits eine Prognose: Da die erste Staffel des Revivals hierzulande rund einen Monat nach der US-Premiere erschien, könnten die neuen Folgen schon Ende Oktober 2026 bei Disney+ verfügbar sein. Inhaltlich knüpft die Fortsetzung an die bisherigen Ereignisse an. Zuletzt kümmerte sich J.D. um seinen schwer erkrankten Mentor Dr. Cox, musste sich gleichzeitig der Rückkehr eines alten Erzfeindes stellen.

Seit ihrer Erstausstrahlung Anfang der 2000er-Jahre zählt "Scrubs – Die Anfänger" zu den beliebtesten Krankenhaus-Comedys überhaupt. Nach dem Ende der Originalserie im Jahr 2010 feierte sie 2026 ihr lang ersehntes Comeback. Im Podcast "Inside of You with Michael Rosenbaum" verriet Zach Braff erst kürzlich, dass das Wiedersehen nie am fehlenden Interesse der Stars scheiterte: "Niemand musste überredet werden. Alle wollten mitmachen. Es ging wirklich nur darum, den richtigen Weg zu finden." Umso größer dürfte nun die Vorfreude auf die nächste Runde im Sacred Heart Hospital sein.

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2025 Disney. All rights reserved. Donald Faison und Zach Braff in "Scrubs"

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2025 Disney. All rights reserved. Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison, "Scrubs"-Stars

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Imago Zach Braff, Sarah Chalke, Judy Reyes und Donald Faison bei der Premiere von "Scrubs" Staffel 1 im Academy Museum of Motion Pictures, Los Angeles