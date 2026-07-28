Zach Braff erklärt: Darum dauerte "Scrubs"-Revival so lange

Endlich gibt es Antworten! Schauspieler Zach Braff (51) hat jetzt erklärt, warum die Rückkehr der Kultserie Scrubs so lange auf sich warten ließ. Im Podcast "Inside of You with Michael Rosenbaum" plauderte er offen darüber, was hinter den Kulissen alles zusammenpassen musste, bevor das Revival grünes Licht bekam. Für ihn stand dabei eines von Anfang an fest: Ohne Serienschöpfer Bill Lawrence (57) war an ein Comeback schlicht nicht zu denken.

"Man kann es nicht ohne Bill machen, zumindest nicht, was Konzept und Pilotfolge angeht. Das war die singuläre Vision dieses Mannes – mit einem ganz einzigartigen Ton", erklärte Zach. Die Verzögerung habe letztlich wenig mit der Begeisterung der Beteiligten zu tun gehabt: "Niemand musste überredet werden. Alle wollten mitmachen. Es ging wirklich nur darum, den richtigen Weg zu finden", so der Schauspieler. Die Ursache für das lange Warten liege vielmehr in zähen Geschäftsprozessen. Neben Zach kehrten auch Donald Faison (52), Sarah Chalke (49) und John C. McGinley (66) für das Revival zurück.

Und es soll noch mehr kommen: Gegenüber dem Magazin People verriet Zach beim Tribeca Film Festival in New York City, dass Staffel zwei noch besser werden soll als die erste. "Wir haben in Staffel eins so viel gelernt – was das Publikum wirklich mag, was den Ton ausmacht", so der Schauspieler. Außerdem dürfen sich Fans auf bekannte Gesichter freuen: "Viele Fan-Lieblinge werden als Gaststars zurückkehren." Die Originalserie "Scrubs" lief ursprünglich von 2001 bis 2010 und begleitete das Personal des fiktiven Sacred Heart Hospital durch Höhen und Tiefen – mal mit viel Humor, mal mit überraschend viel Tiefgang.

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Getty Images Zach Braff, Schauspieler

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Getty Images Bill Lawrence, November 2018

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2025 Disney. All rights reserved. Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison, "Scrubs"-Stars