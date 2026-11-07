Hundertwasser-Teller löst "Bares für Rares"-Bieterduell aus

Ein limitierter Schalenteller hat in der Trödelshow Bares für Rares für jede Menge Trubel gesorgt. Im Pulheimer Walzwerk war den meisten schnell klar, welchem Künstler der Teller zuzuordnen war: Er stammte aus der Hand des berühmten Friedensreich Hundertwasser. Moderator Horst Lichter hingegen musste zunächst passen und einen Blick auf seinen Spickzettel werfen, um auf den Namen zu kommen. Mitgebracht hatte das Kunstobjekt Georg aus Kronach, der gemeinsam mit seiner Tochter Yvonne in die Sendung gekommen war. Für den Teller wünschte er sich 300 Euro. Im Händlerraum entwickelte sich anschließend ein rasantes Wettbieten, bei dem vor allem Liza Kielon und Christian Vechtel nicht lockerlassen wollten. Am Ende setzte sich die Händlerin durch: Für 520 Euro sicherte sie sich das Stück. Damit legte sie satte 220 Euro mehr auf den Tisch, als der Verkäufer ursprünglich erhofft hatte.

Der Teller trägt den Titel "Spiralental" und wurde im Jahr 1983 hergestellt. Er gehört zu einer Reihe, die auf 2.000 Exemplare begrenzt war – Georgs Stück hat die Nummer 336. Experte Colmar Schulte-Goltz zeigte sich in der Sendung begeistert und schwärmte: "Herausragend schön." Das Motiv symbolisiere den Fluss des Lebens, erklärte er. Obwohl das Dekor einige sichtbare Kratzer und Gebrauchsspuren aufweist, taxierte Colmar den Wert auf stolze 450 bis 600 Euro. Damit lag die Einschätzung deutlich über Georgs Erwartungen. Bei den Händlern erkannte Christian Hundertwassers Stil direkt beim Enthüllen und eröffnete mit 100 Euro. David Suppes verdoppelte das Gebot, ehe Liza auf 300 Euro erhöhte. Damit war Georgs Wunschpreis erreicht, doch der Verkäufer wollte mehr: "Da ist noch Luft nach oben." Daraufhin trieben Liza und Christian den Preis gegenseitig in die Höhe, bis er schließlich bei 520 Euro lag.

Zu dem besonderen Stück war Georg durch seinen früheren Beruf gekommen. Sein damaliger Arbeitgeber Rosenthal, ein renommierter Hersteller von Porzellan und Keramik, hatte ihm den Teller einst geschenkt. Für Liza ist der Kauf etwas ganz Besonderes: Wie sie verriet, handelt es sich dabei um ihren allerersten Hundertwasser. Der Künstler starb im Alter von 71 Jahren. Seine unverwechselbaren Arbeiten mit den typischen Spiralen und kräftigen Farben sind weltweit bekannt und laut der Sendung auch bei Sammlern äußerst beliebt. Dass sich die Händler im Walzwerk um sein Werk ein Duell lieferten, passt also ins Bild. Wer die Show selbst verfolgen möchte, kann "Bares für Rares" montags bis freitags ab 15:05 Uhr im ZDF einschalten. Die Folgen sind außerdem bereits vorab in der Mediathek des Senders abrufbar.

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ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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