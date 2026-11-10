"Bauer sucht Frau"-Hubertus lädt 6 Frauen zum Scheunenfest

Bei Hubertus wurde es zum Start der neuen Bauer sucht Frau-Staffel ganz schön voll! Am Montagabend lief bei RTL die Auftaktfolge der 22. Staffel, und schon beim traditionellen Scheunenfest gab es eine seltene Konstellation: Der Pferdepensionsbetreiber und Ackerbauer aus dem Breisgau wollte gleich sechs Bewerberinnen auf einmal kennenlernen. In einem von RTL gecharterten Bus rollten unter anderem Filialleiterin Sabine, Sicherheitsfachkraft Gabriele, Ex-Berufssoldatin Iris und Katrin an. Dazu kamen zwei weitere Frauen. Alle wollten das Herz des Landwirts erobern. Hubertus erwartete die Damen zusammen mit seiner Dackeldame Inka. Als er die vielen Frauen sah, war er selbst ein wenig überfordert. "Ab jetzt wird es schwer. Wie soll ich mich nachher entscheiden? Das wird furchtbar …", gab er in der Sendung bei RTL zu.

Nicht nur Hubertus staunte über die Konkurrenz. Sabine zeigte sich bei RTL völlig überrumpelt und erklärte: "Ich bin sprachlos. Mich schlägt es gerade um." Katrin nahm die Situation dagegen mit Humor: "Wie meine Chancen sind? Eins zu sechs oder sechs zu eins." Danach begann der Dating-Marathon. Hubertus zeigte den Frauen seine Pferdepension und nahm sich für jede Einzelne Zeit. Beim Date mit Katrin klingelte sein Handy, und der Bauer ging mitten im Gespräch ran. Richtig kurios wurde es aber erst danach. Katrin hatte einen Zwiebelkuchen selbst gebacken. Doch als sie verriet, dass ihr Gebäck vegetarisch ist, hörte der leidenschaftliche Fleischesser und Fan von Wildgerichten sofort auf zu kauen. Das angebissene Stück packte er wieder ein und kommentierte bei RTL lediglich: "Vegetarisch? Dankeschön. Sehr interessant." Ob Katrin oder eine ihrer fünf Mitbewerberinnen mit auf seinen Hof darf, blieb am Ende offen. Die Entscheidung soll erst in der nächsten Folge fallen.

Wie schon in den vergangenen Jahren führt auch diesmal Moderatorin Inka Bause (57) durch die Kuppelshow. Schon vor dem Start hatte sie den Zuschauern emotionale Begegnungen und große Gefühle angekündigt. Nach dem Ende der Dreharbeiten fuhr die Moderatorin erst einmal für eine kurze Auszeit ans Meer. Mit dabei waren ihre beiden Hunde, mit denen sie die Tage am Strand genoss. Für Hubertus fängt das eigentliche Abenteuer dagegen gerade erst an. Beim Scheunenfest hatte er die Wahl aus ungewöhnlich vielen Bewerberinnen. Jetzt muss er sich entscheiden, welche Frau oder Frauen er auf seinem Hof im Breisgau besser kennenlernen möchte. Dort warten neben der Pferdepension und den Feldern auch Dackeldame Inka und hoffentlich ein paar schöne Momente zu zweit.

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RTL Hubertus und seine Bewerberinnen beim Scheunenfest bei "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidat Hubertus, 2026

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