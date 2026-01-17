Verlässt Matt Lucas seinen "Little Britain"-Partner David?

Matt Lucas (51) und David Walliams (54) lassen ihre Fans seit Wochen zappeln: Die gemeinsame Show "Making A Scene" liegt seit Oktober auf Eis, obwohl das Duo ursprünglich zwei Folgen pro Woche zugesagt hatte. Während die letzte Episode weiter zurückliegt, sorgt nun ein neuer Twist für Gesprächsstoff. Matt verzichtete auf die Einladung eines Society-Kolumnisten, David öffentlich beizuspringen – ein stilles Nein, das viele als deutliches Signal lesen dürften, wie die Daily Mail resümierte. Der Comedian, der seit den frühen 1990ern mit David befreundet ist, schweigt ebenso wie sein langjähriger Kollege zur Zukunft des Podcasts. Der Zeitpunkt ist brisant, denn die Frage steht im Raum: Trennt sich Matt platonisch von David – und wenn ja, warum jetzt?

Hintergrund: David geriet zuletzt stark unter Druck. Nachdem abfällige Bemerkungen über Kandidatinnen und Kandidaten von "Britain's Got Talent" publik wurden, gab er sein Jurorenamt ab. Später folgten schwere Vorwürfe, er habe Mitarbeiterinnen belästigt, die er zwar zurückweist, was jedoch zu spürbaren Konsequenzen in seiner Arbeitswelt führte. In der mutmaßlich letzten Podcast-Folge wurden zudem fleißig Spitzen ausgeteilt: Auf die Frage von Drehbuchautor Russell T Davies nach dem härtesten Spruch untereinander, konterte David bissig, er habe Matt "gelobt", obwohl man das nicht tun solle. Er schloss die Episode mit den Worten: "Das ist das Ende nicht nur dieser Folge... sondern auch unserer Zusammenarbeit." Ob ernst gemeint oder als schwarzer Humor – seitdem blieb es jedenfalls still. Weder Matt noch David äußerten sich bislang konkret, auch die Produktionsfirma lässt Anfragen unbeantwortet.

Für Fans ist die Funkstille besonders bitter, denn mit "Little Britain" erlangten die beiden Kultstatus und wollten mit dem Podcast eine versöhnte Kreativ-Achse feiern. Matt lernte David in den frühen Neunzigern kennen, aus reiner Bühnenchemie wurde eine Freundschaft mit berüchtigtem Wortwitz – mal zärtlich, mal zynisch. In Gesprächen mit Weggefährten wie Stephen Merchant (51), Alan Carr (49) oder Rob Rinder wirkten die beiden zuletzt wieder vertraut, tauschten Insideranekdoten und spielten sich die Bälle zu, wie man es von alten Kumpeln kennt. Parallel traf David allerdings privat harte Einschnitte, als sein langjähriger Buchpartner Abstand nahm – ein Bruch, der auch jenseits der Karriere Spuren hinterlässt. Und Matt, der abseits des Rampenlichts selten Privates teilt, zieht sich in turbulenten Zeiten traditionell lieber zurück, bevor er ein Wort zu viel sagt.

