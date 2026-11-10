Rebecca Gayheart erinnert mit Familienfoto an Eric Dane

Rebecca Gayheart (55) hat an Eric Dane (†53) erinnert, der am Montag seinen Geburtstag gefeiert hätte. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein altes Schwarz-Weiß-Foto aus gemeinsamen Familienzeiten. Darauf ist der Grey's Anatomy-Star oberkörperfrei mit den damals noch jungen Töchtern Billie und Georgia zu sehen. Eric hält beide Mädchen auf dem Arm, während sie sich eng an ihren Vater schmiegen. "Alles Gute zum Geburtstag im Himmel", schrieb Rebecca zu der innigen Aufnahme und fügte ein Engelsflügel-Emoji hinzu.

Zudem untermalte sie den emotionalen Gruß musikalisch mit dem Song "Dadz Love" von Justin Bieber (32) und Lil B. In einer weiteren Story zeigte die 55-Jährige außerdem eine schlichte Geburtstagstorte. Der Kuchen war mit Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren und grünen Blättern aus Zuckerguss verziert. Auch dazu richtete Rebecca liebevolle Worte an ihren früheren Partner: "Alles Gute zum Geburtstag, Dane."

Eric starb im Februar dieses Jahres im Alter von 53 Jahren an den Folgen der unheilbaren Nervenkrankheit ALS. Wenige Tage vor ihrer Geburtstagserinnerung sprach Rebecca in der "Today Show" mit Maria Shriver (71) über die letzte Zeit des Schauspielers. Trotz seiner schweren Erkrankung habe sein Tod die Familie unvorbereitet getroffen. Nach früheren Klinikaufenthalten sei Eric sonst immer wieder nach Hause zurückgekehrt. Deshalb hätten Rebecca und die Mädchen auch dieses Mal fest mit seiner Rückkehr gerechnet. "Ich hatte keine Ahnung, dass es das war, dass diese Woche unsere letzte gemeinsame Woche sein würde. Und meine Töchter auch nicht", erklärte sie in der Sendung.

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Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Januar 2015

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Instagram / rebeccagayheartdane Eric Dane posiert mit seinen Töchtern

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