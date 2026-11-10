Nach Sex-Vorwürfen lässt Agentur David Walliams fallen

Die Independent Talent Group hat die Zusammenarbeit mit David Walliams (55) nach fast zwei Jahrzehnten mit sofortiger Wirkung beendet. Wie Deadline berichtet, war das Profil des britischen Comedians, Schauspielers und Kinderbuchautors am Montag noch auf der Website der Agentur zu finden und wurde inzwischen entfernt. Den Berichten zufolge soll David seine Bekanntheit genutzt haben, um Frauen und zum Teil erst 15 Jahre alte Mädchen zu kontaktieren und ihnen aus sexuellen Motiven nachzustellen. Einige von ihnen soll er über seine Arbeit bei Britain's Got Talent kennengelernt haben. Gegenüber Deadline erklärte die Agentur: "ITG ist zutiefst erschüttert über die Vorwürfe gegen David Walliams. Unsere Gedanken sind bei allen, die davon betroffen sind. Wir vertreten ihn in keiner Weise mehr."

David weist die Vorwürfe zurück. "Ich bin kein Sexualstraftäter ... Ich habe nicht gegen das Gesetz verstoßen", sagte er gegenüber ITV News. Zugleich erklärte er: "Ich bin am Boden zerstört, dass einige der Frauen, die ich vor zehn bis zwanzig Jahren getroffen habe, nun Verletzung oder Wut mir gegenüber zum Ausdruck gebracht haben." Vor der Veröffentlichung hatte der Autor versucht, die gemeinsame Recherche von ITV News und The Guardian gerichtlich zu stoppen. Seinen Antrag auf eine einstweilige Verfügung lehnte das Gericht in der vergangenen Woche ab. Seine Anwälte hatten vor Gericht gewarnt, die Berichterstattung könne ihn in den Suizid treiben, und erklärt, dass er im Zusammenhang mit den Anschuldigungen bereits zwei Suizidversuche hinter sich habe. Nach der Trennung von der Agentur bat Deadline seine Rechtsvertretung um eine Stellungnahme.

Bereits 2025 hatte der Verlag HarperCollins die Zusammenarbeit mit David beendet, nachdem Vorwürfe über sein Verhalten gegenüber jungen Frauen bekannt geworden waren. Unter ihnen waren auch Mitarbeiterinnen des Verlags. Laut Deadline stellte HarperCollins zudem die Veröffentlichung seiner älteren Werke ein. Paul Stevens, Davids Agent bei Independent Talent, hatte die langjährige Zusammenarbeit mit dem Verlag einst vermittelt. Aus ihr gingen unter anderem die Kinderbücher "The Boy in the Dress" und "Gangsta Granny" hervor. Auch die Talentagentur YMU vertritt den Comedian nicht mehr aktiv und entfernte sein Profil von ihrer Website, wie bereits im September 2026 berichtet wurde.

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Getty Images David Walliams bei den BAFTA Awards, Mai 2019

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Getty Images David Walliams, Schauspieler

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