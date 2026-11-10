Elizabeth Hurley begeistert im Latexkleid mit Ausschnitt

Elizabeth Hurley (61) setzt mit schwarzem Latex ein echtes Mode-Statement im Netz! Am Sonntag teilte die Schauspielerin auf Instagram neue Aufnahmen, auf denen sie in einem hautengen Kleid des Labels Atsuko Kudo selbstbewusst posiert. Der trägerlose Entwurf schmiegt sich eng an die Figur der 61-Jährigen, der eigentliche Hingucker ist aber das besondere Dekolleté. Der Ausschnitt reicht extrem tief und wird lediglich von einem winzigen Faden zusammengehalten. Für den passenden Hollywood-Glamour sorgen weitere Details: Elizabeth hat sich einen weißen Mantel über die Schultern gelegt und trägt eine übergroße schwarze Sonnenbrille sowie Riemchenheels auf weiteren Fotos. In der Hand hält sie ein Glas Champagner. Auch beim Styling wurde absolut nichts dem Zufall überlassen. Voluminöse Wellen, Smokey Eyes und knallrot lackierte Fingernägel vervollständigen den auffälligen Look der Beauty. Hinter der Kamera stand Modefotografin Ellen von Unwerth (72), die das Shooting professionell inszenierte.

Über die erneute Zusammenarbeit freut sich Elizabeth sichtlich. "Es ist immer eine Freude, mit @ellenvonunwerth zu arbeiten", schwärmt sie unter ihrem Social-Media-Beitrag. Die beiden kennen sich schon seit den Neunzigerjahren und standen seitdem für zahlreiche Produktionen rund um den Globus gemeinsam am Set. Trotz der vielen gemeinsamen Projekte scheint die neue Fotostrecke für das Model etwas sehr Besonderes zu sein. "Aber dieses neueste Shooting könnte eines meiner liebsten sein", betont sie. Ihre Fans dürfen sich außerdem schon auf Nachschub freuen, denn die TV-Bekanntheit kündigt an: "Bald kommt mehr." In der Kommentarspalte ist die Begeisterung über die Bilder groß. Vor allem das Latexkleid und Elizabeths Erscheinung sorgen bei ihren Followern für etliche Komplimente. "Für immer eine Ikone", lautet ein Kommentar. Ein anderer User jubelt: "Das beste Shooting, das beste Kleid aller Zeiten!"

Elizabeth und Ellen blicken mittlerweile auf mehr als drei Jahrzehnte gemeinsamer Arbeit zurück. In dieser Zeit entstanden unter anderem Titelbilder für die Vogue und die Vanity Fair sowie Werbekampagnen für Estée Lauder. Eine Erinnerung ist der berühmten Schauspielerin ganz besonders im Gedächtnis geblieben, wie sie ebenfalls auf Instagram enthüllt: "Wir haben uns in den 90ern kennengelernt und seitdem unzählige Male zusammen fotografiert, darunter Vogue-Cover, Vanity-Fair-Cover, Estée-Lauder-Kampagnen und, mein Favorit, in einem @Versace-Bikini, während ich mit einer Python die Zungen berührte." Digitale Unterstützung für ihren aktuellen Auftritt bekommt Elizabeth auch aus der eigenen Familie. Ihr Sohn Damian Hurley (24), der selbst als Model arbeitet, meldete sich begeistert unter den neuen Aufnahmen zu Wort. Der 24-Jährige hinterließ seiner Mutter einen kurzen, aber sehr liebevollen Kommentar: "Wunderschöne Mama."

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Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley im März 2026

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Instagram / elizabethhurley1 Liz Hurley auf ihrer Silvesterparty

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