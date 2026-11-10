Tinie Tempah streicht Russell-Brand-Zeile aus seinem Song

Tinie Tempah hat bei seinem Konzert im Dubai Media City Amphitheatre eine bekannte Zeile aus seinem Hit "Girls Like" überraschend verändert. Während des Auftritts am 8. November 2026 fiel Fans auf, dass der Musiker einen früheren Verweis auf Russell Brand (51) aus dem Text gestrichen hatte. Wie The Sun berichtet, rappte Tinie nicht mehr "Tell Russell I'm a brand", was auf Deutsch so viel wie "Sag Russell, ich bin eine Marke" bedeutet. Stattdessen lautete die Passage nun "Tell Jo I'm a brand" – also "Sag Jo, ich bin eine Marke". Hintergrund der Anpassung ist die Verurteilung des Schauspielers und Comedians wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe. Mit der neuen Zeile entfernt Tinie den Namen des Briten nun aus seinem Song und distanziert sich damit deutlich von ihm.

In den sozialen Medien stieß Tinies überarbeitete Version auf viel Zustimmung. Zahlreiche Nutzer begrüßten, dass der Rapper die Anspielung auf Russell so rasch aus seinem Song entfernt hatte. Ein Fan schrieb laut The Sun anerkennend: "Großen Respekt dafür." Eine weitere Person reagierte deutlich enthusiastischer und kommentierte: "Jaaaaa. Punkt." Damit rückte ausgerechnet eine kurze Passage des 2016 veröffentlichten Liedes bei dem Konzert in Dubai besonders in den Mittelpunkt. In "Girls Like" dreht sich alles um Erfolg, ein luxuriöses Leben und die gegenseitige Anziehung zwischen zwei Menschen. Ob der Rapper die neue Version auch künftig bei seinen Konzerten singen wird, ist bislang nicht bekannt.

Russell Brand war in einem Gerichtsverfahren in einem Fall der Vergewaltigung sowie in drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Die Taten ereigneten sich den Berichten zufolge zwischen 1999 und 2009. Bei der Verkündung des Strafmaßes am 9. November 2026 wurde der Schauspieler und Comedian zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach dem Schuldspruch wurden zudem weitere Anschuldigungen öffentlich. Die Staatsanwaltschaft prüft demnach, ob zusätzliche Anklagen erhoben werden. Laut The Sun ermittelt auch die Metropolitan Police weiterhin wegen zweier weiterer Vergewaltigungsvorwürfe. Einer davon stammt von einer Frau, die Russell gedatet haben soll, als sie 16 Jahre alt und er bereits 30 Jahre alt war. The Guardian berichtete außerdem von mindestens zehn weiteren Frauen, die mutmaßlich von ihm angegriffen worden sein sollen.

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Getty Images Russell Brand trifft zum Prozess am Southwark Crown Court in London ein, 28. Oktober 2026

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Imago Russell Brand und seine Ehefrau Laura treffen am Southwark Crown Court ein

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